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Bu haber 15 Nisan 2018 20:46:28 Tarihinde eklenmiştir.

Bunu Sakın Yapmayın!

Kulak çubuklarının, kulak kanallarının içine sokulması mantar oluşumundan kulak zarında delinmeye, enfeksiyondan işitme kaybına kadar birçok önemli hastalığa yol açabilir.

Bunu Sakın Yapmayın!

Kimileri için vazgeçilmezdir kulak çubuğu. Ancak uzmanlar uyarıyor: Kulak çubuğu deyip geçmemek gerekiyor. Acıbadem Kozyatağı Hastanesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Dr. Serdar Baylançiçek, normalde kulak kepçesindeki kıvrımlı yerlerin temizlenmesi amacıyla üretilen kulak çubuklarının, kulak kanallarının içini temizlemek amacıyla bilinçsizce derinliklere sokularak temizlenmesi durumunda mantardan kulak zarında delinmeye, enfeksiyondan işitme kaybına dek birçok hastalığa yol açabileceğini belirterek uyarıyor. Dr. Baylançiçek, kulak çubuğundaki o 5 tehlikeyi anlattı. 

DIŞ KULAK YOLUNDA ÇİZİK 


Özellikle yaz aylarında havuz, deniz ve duş esnasında suyla temas artarken; kulağını sık sık temizleme ihtiyacı hisseden ve kulak çubuğuyla karıştıran insanlar, dış kulak yolunda gözle görülmeyen bazı çiziklere, zedelenmelere yol açabiliyor. O zedelenmeler ve çatlaklar da kirli maddelerin dış kulak yolunda iltihaplanmasına neden olabiliyor. Haliyle çok kolay enfeksiyon kapılıyor.

KİRLER DAHA DA DİBE İTİLİYOR


Normalda dış kulak yolu kahverengi bir salgı yapıyor. Dış kulak yolunu enfeksiyonlardan koruyan bu salgı normalde dış kulak yolu tarafından dışarı atılıyor ama biz onu günlük yaşantımızda göremiyoruz. Dışarı atılmasında problem olması durumunda ise bu içeride birikebiliyor. İşte o salgıyı kulak çubuğu ile temizleyeceğiz derken aslında tam tersi o birikenleri daha da içeri atıp birikmesine neden olabiliyor, dış kulak yolu kanalını kapatabiliyoruz.

İŞİTME KAYBINA YOL AÇABİLİYOR


Kulağımız doğal yapısı gereği kendi kendini temizleme özelliğine sahip. Üstelik kulak kirleri sanılanın aksine kulağımız için faydalı. Ama kulak çubuğu ile bu faydalı kirlere müdahalede bulunarak kendi kendimize kötülük yapıyoruz. Zira bilinçsiz kullanım kulak tıkanıklıklarını hatta işitme kaybını beraberinde getirebiliyor.

KULAK ZARINDA DELİNME OLABİLİR

Kulak zarı yaklaşık 2.5-3 santim ileride yer alıyor. Ani ve aşırı basınç değişikliklerinin yanısıra, patlama, aşırı ses, travma, tokat atma ve darp gibi sebeplerle delinebilen kulak zarı, kulak çubuğu  ve şişle kulağı kurcalama sonucunda da aynı sorunla karşı karşıya kalabiliyor. Bu nedenle özellikle havuz, deniz ve duştan sonra kulağın nemini almak yeterli oluyor.

SU TEMASIYLA MANTAR OLUŞUR

Kulak çubukları normalde kulak kepçesindeki kıvrımlı yerlerin temizlenmesi amacıyla üretilmesine karşın, kulak kanallarının içini temizlemek için bilinçsizce derinliklere sokulması kulağın kendi kendini doğal yoldan temizleme mekanizmasını bozduğu gibi buşon denilen yapılan ortaya çıkıp bunlar da suyun temasıyla kokuşup mantar gelişimine de neden olabiliyor. 
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