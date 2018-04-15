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Bu haber 15 Nisan 2018 20:25:00 Tarihinde eklenmiştir.

Urfa'da Bulunuyor,Sınır mı, Merkez mi?

Göbeklitepe’de ‘sınır’ aşıldı

Urfa'da Bulunuyor,Sınır mı, Merkez mi?

Çiğdem Köksal Schmidt, “ören yeri burada başlıyor” diye konulan küp şeklindeki sınır taşının “başlangıç yeri” olmadığını, ören yerinin merkezi olduğunu vurguladı.

Kalitesiz ve dökülüyor


Köksal Schmidt dün Facebook hesabından Göbeklitepe ile ilgili görseller paylaşarak alana yerleştirilen bilgi panolarında yer alan metinlerin yanlışlarla dolu olduğunu belirtti. Panoların kalitesiz olduğunu ve yazıların şimdiden dökülmeye başladığına dikkat çeken Köksal Schmidt, aynı zamanda “ören yeri burada başlıyor” diye konulan küp şeklindeki sınır taşının “başlangıç yeri” olmadığını, ören yerinin merkezi olduğunu belirterek “Başlangıç bir kilometre aşağıda ziyaretçi merkezinin bulunduğu yerde” dedi. Köksal Schmidt, ayrıca logoda iddia edildiği gibi Doğuş Grubu’nun desteği olmadığını şu sözlerle açıklıyor: “Göbeklitepe kazılarına Doğuş Grubu’nun 20 yıl boyunca hiçbir desteği olmadı, kazı ve araştırma programı Kültür Bakanlığı izinleri ve Alman Araştırma Vakfı’nın (DFG) finansal desteği ile gerçekleştirildi. Klaus’un aramızdan ayrılmasından sonra kurulan yeni kazı ekibinin ilk icraatından biri bu panoları kaldırmak ve yenilerini yerleştirmekti çünkü sadece Doğuş Grubu adı olması hedefleniyordu. Bu firma 2014 yılından sonra sit alanı dışındaki ziyaretçi merkezinin ve geçen günlerde sit alanını içindeki beton bloklu yolu finanse etmiş, kazı ve araştırma programına maddi ya da manevi hiçbir katkıları olmamıştır.”

Kurtulmuş: UNESCO için çalışıyoruz


Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş dün Göbeklitepe’de incelemelerde bulunarak basın mensuplarına açıklama yaptı. Göbeklitepe’nin UNESCO Kültür Mirası Listesi’ne girmeyi hak ettiğini vurgulayan Bakan, “Göbeklitepe’de yapılan bütün işlemlerin yüzde 100 doğal bir şekilde yapılmasına gayret ediliyor” diye konuştu./Cumhuriyet
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