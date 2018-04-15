Canlı Yayından Apar Topar Götürdüler!

Serap Paköz'ün sunumuyla ekrana gelen Gerçeğin Peşinde programında konuklardan Güngör Ete'nin canlı yayında doğum sancısı başlayınca apar topar götürdüler.
BİR ANDA DOĞUM SANCISI BAŞLADI
Programın konuklarından Güngör Ete'nin canlı yayında bir anda doğum sancısı başladı. Stüdyoya gelen sağlık ekipleri Ete'yi sedyeyle apar topar Gaziosmanpaşa Şafak hastanesine kaldırdı.
SERAP PAKÖZ BİLGİ VERDİ
Hastaneden aldığı bilgileri seyirciyle paylaşan Serap Paköz, doğumun başladığını ve normal doğum olacağını söyledi.
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