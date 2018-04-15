Urfalılar Dikkat,Toki'de Dev İndirim!

Esnek ödeme ile yüzde 20 indirim

"Son başvuru 18 Mayıs 2018"

TOKİ tarafından borcunu erken ödeyip tapusunu hemen almak isteyen konut ve işyeri alıcılarına yönelik her yıl yapılan yüzde 20 indirim kampanyasına başvurular 24 Nisan 2018 tarihinde başlıyor.Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ergün Turan, borcunu erken kapatıp tapusunu almak isteyen konut ve işyeri alıcılarından gelen yoğun talep nedeni ile geri ödemeleri devam eden gayrimenkuller için indirim kampanyası düzenlendiğini ifade etti. Turan, vatandaşlarımızın bu yöndeki beklentileri üzerine 2018 yılı için indirim kampanyasının tarihi ve koşullarının belirlendiğini açıkladı.Bu yıl ki indirim kampanyasında esnek ödeme planı yaptıklarını vurgulayan Turan, “Yüzde 20 indirim kampanyamızdan bütün borç bakiyesini kapatamayacak vatandaşlarımız da yararlanabilecek. Borcunun tamamını kapatamayacak vatandaşlarımız borç bakiyesinin %25’inden az olmamak şartıyla yaptıkları peşin ödemelerde %20 indirim kampanyasından faydalanabilecek” dedi.Turan, kampanyadan yararlanmak isteyen konut ve iş yeri alıcılarının 24 Nisan – 18 Mayıs 2018 tarihleri arasında ilgili bankaya başvuruda bulunabileceğini belirterek, "Kampanyadan yararlanmak isteyen vatandaşlarımızın son başvuru tarihine kadar başvurularını yapması gerekir. Bu tarihten sonra yapılacak borç kapatmalarında söz konusu indirim oranından yararlanılması mümkün olmayacak" dedi.İndirim uygulaması kapsamına alınan projelerdeki konut ve iş yeri alıcılarının başvuru tarihi itibarıyla TOKİ'ye ödemekle yükümlü oldukları aidat, emlak vergisi gibi herhangi bir borcunun bulunmaması gerektiğini vurgulayan Turan, "Kampanyamızdan, satışları 2016 yılı sonuna kadar gerçekleştirilmiş ve geri ödeme taksiti 2016 yılı sonuna kadar başlamış olan konut ve iş yerleri sahipleri yararlanacak. Vadesi 12 ay ve daha az kalan projelerimiz indirim kampanyasına dâhil edilmemiştir" diye konuştu.Kampanyaların belirli prosedürlere ve vatandaşların durumuna göre yapıldığını ifade eden Turan, "Yaz aylarında indirim kampanyası yaptığımızda birçok vatandaşımız köyünde oluyor, tatilde oluyor. Bunun için indirim kampanyamızı bahar ayında yapıyoruz" dedi.Turan, geçen yıl borcunu ödeyip tapusunu hemen almak isteyen konut ve iş yeri alıcılarına yönelik indirim kampanyasından 17 bin 706 kişinin faydalandığını kaydederek, 950 milyon 767 bin lira borç kapatıldığını ifade etti.Turan ayrıca, kampanya kapsamındaki konut alıcılarının borç bakiyelerini kapatarak söz konusu indirimden faydalanmak istemeleri halinde Gayrimenkul Satış Sözleşmesini imzalamış oldukları aracı bankalardan konut kredisi kullanabileceklerini de söyledi.Kaynak: toki.gov.tr