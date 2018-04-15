Urfa'ya Düşmüştü,Ne Olduğu Belli Oldu!

12 Nisan tarihinde Şanlıurfa’nın Hilvan ilçesi kırsalına havadan metal bir cisim düşmüş, metal cismin parçaları toplanarak incelemek üzere Hilvan İlçe Jandarma Komutanlığına götürülmüştü.



Cismin savaş uçağına ait yakıt tankeri olduğu iddia edilmişti. Ancak savunma sanayi uzmanı Arda Mevlütoğlu, twitter adresinden, düşen cismin S-200 (NATO kodu SA-5 "Gammon") hava savunma sistemi füzesi olduğunu ve Suriye'den ateşlenmiş olabileceğini duyurdu. Mevlütoğlu, kullanılan füzenin tipine bağlı olarak 180 - 300km arası azami menzili olduğunu vurguladı./Kokpit.com





Valillik Açıklama Yapmıştı



''(12.04.2018) bazı basın yayın organlarında çıkan “Savaş uçağının yakıt tankı Şanlıurfa'da boş araziye düştü” başlıklı haberler üzerine açıklama yapma gereği görülmüştür.



İlimiz Hilvan İlçesi Ovacık ve Söğütlü Mahalleleri sakinlerinin 10.04.2018 tarihli bildirimleri üzerine menşei henüz belirlenemeyen ve İnsansız Hava Aracına ait olduğu değerlendirilen metal parçaların bulunduğu alanın yaklaşık 1 km etrafında yapılan araştırma sonucunda parçaların bulunduğu bölge kontrol altına alınmıştır. Konu ile ilgili adli ve idari inceleme devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.''