Yıllarca Babam Dediği Adam,Bakın Kim Çıktı!

İKİNCİ KARAR ÇIKTI

'BİR YAKINIM' DEMİŞ

ÖRNEK VERECEK

POLİS ZORUYLA GÖTÜRÜLECEK



ADRESİNDE BULUNAMIYOR



HER ŞEY ALMANYA'DA BAŞLADI

İzmir'de iki çocuk annesi Berrin Aşık, babası olarak bildiği Mehmet Acül'ün gerçek babası olmadığını öğrenince annesinin birlikte olduğu iş adamı Halim Bükcüoğlu'na babalık davası açtı. Mahkeme, duruşmalara gelmeyen adamın polis zoruyla kan ve doku örneği vermesine hükmetti.Yeniasır gazetesinden Metin Burmalı'nın haberine göre,, mahkeme kararına rağmen kan örneğini vermeyip DNA testinden kaçan Bükcüoğlu için mahkeme ikinci kez yakalama kararı çıkarttı. Bükcüoğlu'nun gerçek babası olduğundan emin olduğunu belirten Berrin Aşık, "En büyük hayalim 17 Haziran'daki Babalar Günü gelmeden iddiamı kanıtlayıp babama kavuşmak" dedi.Konak ilçesinde yaşayan ve yıllarca babası bildiği Mehmet Acül'ün aslında öz babası olmadığını öğrenen 47 yaşındaki Berrin Aşık, gerçek babasının yıllarca annesinin 'bir yakınım' diye tanıtarak birlikte olduğu, iş adamı Halim Bükcüoğlu olduğunu öğrendi. Aşık, Bükcüoğlu'na babalık davası açtı. 19 yıl önce kanserden ölen Mehmet Acül'ün mezarını açtırıp DNA testi ile öz babası olmadığını kanıtlayan ve Acül'ün nüfus kaydından düşen Aşık, sonrasında avukatı Varol Turbay aracılığıyla Bükcüoğlu'nun biyolojik babası olduğunu kanıtlamak için hem babalık davası hem de babalığı benimsemediği için 500 bin liralık tazminat davası açtı. İstanbul'da oturan Bükcüoğlu, mahkeme kararına rağmen DNA testine gitmedi.Bunun üzerine İzmir Aile Mahkemesi Bükcüoğlu'nun yakalanıp polis zoruyla Adli Tıp'a götürülerek kan ve doku örneği vermesini hükmetti.İstanbul Kasımpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ise mahkemeye tekrar yazı göndererek Bükcüoğlu'nu belirtilen adresinde bulamadıklarını söyledi.Bunun üzerine Berrin Aşık'ın avukatı Varol Turbay, Bükcüoğlu'nun yakalanması için tekrar mahkemeye başvurdu. İzmir Aile Mahkemesi ikinci kez Bükcüooğlu hakkında yakalama kararı çıkartarak, İstanbul Emniyeti'ne yazı gönderdi ve işadamının polis zoruyla Adli Tıp'a götürülüp, DNA testi için kan ve doku örneği vermesini istedi.Avukat Varol Turbay, mahkeme kararından sonra İstanbul polisinin Bükcüoğlu'nun sürekli yaşadığı ev adresine gittiğini ancak her seferinde nedense işadamını adresinde bulamamalarına bir anlam veremediklerini söyledi. Berrin Aşık ise 17 Haziran'daki Babalar Günü'nden önce gerçek babasına ulaşmak istediğini vurguladı.Anne Rezzan Acül ile Halim Bükcüoğlu, yıllar önce çalışmaya gittikleri Almanya'da tanışıp birlikte oldular. Bu ilişkiden Berrin adlı çocukları dünyaya geldi. İkili Türkiye'ye kesin dönüş yaptıktan sonra da görüşmeye devam etti. Anne Rezzan Acül, kızı Berrin'e, Halim Bükcüoğlu'nu 'bir yakınım' diye tanıttı.