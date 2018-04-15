Ortadoğu Urfalı Hayranı!

Özellikle Türk arabesk müziği hayranı Tahranlı gençlerin yoğun ilgisini çeken programda konuşan Berdibek, Türk arabesk müziğinin ortaya çıkışından itibaren geçirdiği süreçleri, arabesk müziğini besleyen toplumsal yapıyı, arabesk müziğinin önemli temsilcilerinin müzik yaşamlarını şekillendiren olayları, arabesk müziğinin müzikal yapısını ve Ortadoğu’nun farklı ülkelerinde gerçekleşen müzikal alış verişin örneklerini bazı eserlerden kısa dinletiler yaparak anlattı.
Urfalı İbrahim Tatlıses, Müslüm Gürses...
Ortadoğu’da geniş bir hayran kitlesi bulunan İbrahim Tatlıses başta olmak üzere, Müslüm Gürses, Ferdi Tayfur, Orhan Gencebay, Bergen, Kibariye, Neşet Ertaş, Erkin Koray gibi sanatçıların eserlerini ortaya koyma süreçlerini ve bazı şarkılarının yazılma hikayelerini de paylaşan Berdibek, bu çalışmasını ortaya koymaktaki amacının Türkiye ve etkileşim içinde bulunduğu Ortadoğu’daki komşularına dair alternatif bir tarih anlatımı yapmak olduğunu ifade etti./Yenişafak
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