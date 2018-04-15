Cinayet İtirafı,10 Yıl Sonra Geldi!

CENAZESİNE KATILMIŞ

Atalya Döşemealtı’na bağlı Dağbeli bölgesindeki dağlık alanda 2008 yılında bir kayanın kovuğunda erkek cesedi bulundu. Araştırmada, boğularak öldürüldüğü belirlenen kişinin Kemer’de turizmle uğraşan 23 yaşındaki Erdoğan Akbaş olduğu belirlendi. O dönem yapılan çalışmalarda cinayeti işleyen kişi ya da kişilere ulaşılamadı.İl Jandarma İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerine giden bir bilgi, 10 yıl önce işlenen cinayetin dosyasının tozlu raftan inmesine neden oldu. Özel bir ekip kuran jandarma, teknik çalışmalar yaparak o dönem bölgede bulunan kişileri tespit etti. Özel bir havayolu şirketinde pilot olan Asım Onur C. ile birlikte 3 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul’dan Antalya’ya götürülen pilot, cinayeti itiraf etti.10 yıldır vicdan azabı çektiğini anlatan Asım Onur C. ifadesinde şunları söyledi: “Her gece rüyama giriyor. Aramızda alacak-verecek meselesi vardı. O gün o bölgede dolaşırken aramızda tartışma çıktı. Boğarak öldürdüm. Sonraki günlerde de cenazesine katıldım, çok pişmanım, vicdan azabı çekiyorum.” Katil zanlısı pilot, jandarma sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. (Habertürk)