Cinayet İtirafı,10 Yıl Sonra Geldi!

İl Jandarma İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerine giden bir bilgi, 10 yıl önce işlenen cinayetin dosyasının tozlu raftan inmesine neden oldu. Özel bir ekip kuran jandarma, teknik çalışmalar yaparak o dönem bölgede bulunan kişileri tespit etti. Özel bir havayolu şirketinde pilot olan Asım Onur C. ile birlikte 3 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul’dan Antalya’ya götürülen pilot, cinayeti itiraf etti.
CENAZESİNE KATILMIŞ
10 yıldır vicdan azabı çektiğini anlatan Asım Onur C. ifadesinde şunları söyledi: “Her gece rüyama giriyor. Aramızda alacak-verecek meselesi vardı. O gün o bölgede dolaşırken aramızda tartışma çıktı. Boğarak öldürdüm. Sonraki günlerde de cenazesine katıldım, çok pişmanım, vicdan azabı çekiyorum.” Katil zanlısı pilot, jandarma sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. (Habertürk)
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