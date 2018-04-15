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Bu haber 15 Nisan 2018 19:04:17 Tarihinde eklenmiştir.

Fakıbaba'dan Net Açıklama,Kişi Başı...

Türkiye Kırmızı Et Üreticileri Merkez Birliğinin Antalya'da düzenlenen istişare toplantısına katılan Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, son günler de artış gösteren yem fiyatlarının hayvancılıkta maliyetler açısından meraların ne kadar önemli olduğu bir kez daha gösterdiğini belirtti.

Fakıbaba'dan Net Açıklama,Kişi Başı...

Türkiye'nin dört bir tarafından gelen besicilerle bir araya gelen Bakan Fakıbaba'nın konuşmasında dikkat çeken başlıklar şöyle:

HAYVANSAL ÜRÜNLERE TALEP ARTIYOR

“Bilindiği üzere hayvancılık sektörü, endüstriyel hammadde arzını sağlaması halkımızın ihtiyaç duyduğu hayvansal proteini tedarik etmesi kırsal kalkınmanın gerçekleştirilmesi köyden kente göçün önlenmesi yüksek katma değer sağlaması nedeniyle stratejik bir sektördür. Diğer taraftan sosyal ve ekonomik gelişme kent nüfusunun artması turizm sektöründeki büyüme gibi faktörler, başta kırmızı et olmak üzere hayvansal ürünlere olan talebi de arttırmaktadır.

Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre; sağlıklı bir insan vücut ağırlığının her bir kilosu için 1 gram protein tüketmelidir. Bunun da yüzde 50'sinin hayvansal kökenli olması gerekmektedir. Amerika ve Avrupa'da günlük tüketilen protein miktarının yüzde 70'i hayvansal ülkemizde ise günlük tüketilen protein miktarının yüzde 73'ü bitkisel gıdalardan sağlanmaktadır.

KİŞİ BAŞI ET TÜKETİMİ 14 KG

Yine ülkemizde yıllık kişi başı kırmızı et tüketimi 14 kg'dır. Dengeli bir beslenme için bu miktarın yıllık 33 kg olması gerekmektedir. Bu durum, Türkiye'de; kırmızı et üretiminin artırılmasına yönelik çalışmalara pratik ve sürdürülebilir politikalara ihtiyaç olduğunu göstermektedir” dedi.

HAYVAN VARLIĞINI ARTIRMALIYIZ

Üretimde sürdürülebilirliği sağlamak tüketicinin erişebileceği fiyatlarda yeterli arzı oluşturabilmek için ihtiyacımız olan 1 Milyon Düve hedefine ulaşmak durumundayız. Bu nedenle hayvan varlığımızı artırmalıyız. Ayrıca hayvan hastalıklarıyla da mücadele etmemiz gerekmektedir.

BUZAĞI ÖLÜM ORANLARINI DÜŞÜRMELİYİZ

Hayvancılığın devam edebilmesi için buzağı varlığı büyük önem taşımaktadır. Bundan dolayı 2018 yılını "Buzağı Kayıplarını Önleme Yılı" ilan ettik. Ülkemizde buzağı ölüm oranı yüzde 15 civarında. Biz bu oranı yüzde 5'e düşürmeliyiz. Bu kapsamda tüm aşıları da ücretsiz yapıyoruz. Kayıtlı, programlı aşıları yapılmış, 4 ay ve üzeri yaştaki buzağılar için 750 liraya kadar destek veriyoruz.

İKİ YENİ PROJE BAŞLATTIK

Ayrıca 2018 yılında hayvan sayımızın arttırılmasına yönelik iki yeni proje başlattık. Bunlardan ilki 250 Bin Düve Projesi, Proje kapsamında 3 yılda toplam 250 bin baş düve verilecek Proje ile 7 yılda yaklaşık 1,5 milyon damızlık hayvan sayısına ulaşılacaktır.

26 NİSAN'DA START VERİYORUZ

İkincisi ise 300 Koyun Projesi Her bir yetiştiriciye 300 başa kadar olmak üzere 2018 yılı sonuna kadar toplam 500 bin baş damızlık koyun verilecektir. 300 Koyun projesine 26 Nisan start veriyoruz. Proje kapsamında sekizinci yılda yaklaşık 5 milyon baş damızlık koyun sayısına ulaşılacaktır.

DÖVİZ KURUNDAKİ DALGALANMA MALİYETLERİ ARTIRIYOR

Yem fiyatlarına değinen bakan Fakıbaba “Besicilikte yem giderlerinin toplam girdilerin %25 ile %40 oluşturmaktadır. Dövize bağlı yem, hammadde fiyatlarındaki yükselme ve döviz kurundaki dalgalanmada maliyetlerde artış olmasına neden olmaktadır” dedi.

Fakıbaba, konuşmasını şöyle sürdürdü.

HAYVAN SAYISI VE KARMA YEM ARTTI

Son 15 yılda hayvan sayımızda % 60 artış olmuştur. Yine aynı dönemde karma yem üretiminde ise % 320 artış sağlanmıştır. İki değer arasındaki farktan da anlaşılacağı üzere hayvan beslenmesinde daha çok karma yem tercih ediyoruz.

MALİYETLERE YANSIYOR

Karma yem hayvancılık sektöründe önemli bir yere sahiptir. Bu da doğal olarak maliyetlere yansımaktadır. Özellikle besicilik karma yeme dayalı olarak yapılmaktadır. Besicilikte yem giderleri, toplam girdilerin %25 – 40'ını oluşturmaktadır. Dövize bağlı yem, hammadde fiyatlarındaki yükselme ve döviz kurundaki dalgalanma da, maliyetlerde artış olmasına neden olmaktadır.

SON 15 YILDA YEM BİTKİLERİNE 5 MİLYAR LİRA DESTEK ÖDEDİK

Bu durumda hayvancılıkta, yem maliyeti açısından meraların ne kadar önemli olduğu bir kez daha anlaşılmaktadır. Yemden alınan % 8 oranındaki KDV'yi kaldırdık. Son 15 yılda 5 milyar lira yem bitkilerine destek ödedik. Yem bitkisi tohumu üretim ve kullanım desteğini yüzde 100, Yem bitkisi üretim desteğini ise yüzde 30-50 oranında artırdık. Ayrıca mera hayvancılığı yetiştirici bölgelerinde yem bitkisi ekenlere ilave yüzde 25 destek vereceğiz.

MERA ISLAH ÇALIŞMALARINA HIZ VERDİK

Ot olmadan et olmaz dedik ve mera ıslah çalışmalarına hız verdik. Bunun için kaba yem deposu olan meralara önem veriyoruz. Biliyoruz ki meralar sürdürülebilir hayvancılığın sigortasıdır. 6 milyon 400 bin dekar alanda mera ıslah çalışmasını tamamladık. Bu yıl da 2,7 milyon dekar alanda çalışma başlattık. Bunlara ek olarak 2018 yılında mazot maliyetinin yarısını karşılamaya başladık.

1 KİLO ARTTIĞINDA İTHALAT 32 BİN BAŞ AZALACAK

Karkas verime de değinene Bakan Fakıbaba “Büyükbaşta karkası 1 kg artırdığımızda 32 bin baş hayvanı ithal etmeyeceğiz anlamına gelmektedir.” dedi.

Sığırda karkas verimini 185 kilogramdan 274 kilograma çıkarttık. Amacımız bu rakamı daha da yukarılara çekebilmektir. Ancak hiç istemesekte girdi maliyetlerindeki artıştan kaynaklı erken kesimler gerçekleşmektedir. Buda kırmızı et miktarında verim kaybına neden olmaktadır. Örneğin karkası 1 kg artırdığımızda; 16 milyon büyükbaş hayvanımızda 16 bin ton karkas yapar. Buda 500 kg canlı ağırlık hesabına göre 32 bin büyükbaş hayvan karşılığıdır.

Bu ne demektir; Tüm büyükbaşta karkası 1 kg artırdığımızda 32 bin baş hayvanı ithal etmeyeceğiz anlamına gelmektedir. Karkasta verim artışının sağlanması için 2018 yılında;220 kg ve üstü karkas et veren yerli besilik erkek hayvanlara 250 TL/baş besi desteği vermeye başladık.

Sonuç olarak, karkas veriminin artırılması için gerekli olan çalışmaları hep birlikte yapmamız gerekmektedir. Fakıbaba sivil toplum örgütleri ile ilgili şu sözleri kaydetti. Hayvancılık sektöründeki sorunların çözümünde, üretici birlikleriyle, sivil toplum kuruluşlarıyla, üniversitelerle, yetiştiricilerle ve sektörün diğer tüm paydaşlarıyla ortak hareket etmenin çok önemli olduğunu söyledi.

BİRLİK OLARAK PROJELERİ DESTEKLİYORUZ

TÜKETBİR Başkanı Bülent Tunç da Bakan Fakıbaba'nın her zaman üreticinin yanında olduğunun altını çizerek, "Birlik olarak Bakanımızın projelerini destekliyoruz. 1 milyon düve projesi çok yerinde ve doğru bir proje." değerlendirmesinde bulundu.

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