Urfa'dan,Pekin'e Geçecek!

Kültür Turizm Bakanı Kurtulmuş, Çin’de Türkiye Yılı Galasının açılışını yapacakGala ile ilgili bilgiler veren Türkiye’nin Çin Halk Cumhuriyeti Pekin Büyükelçisi Abdülkadir Emin Önen, “Bir Anadolu Efsanesi Troya dans gösterisinin sahneleneceği ‘2018 Çin’de Türkiye Turizm Yılı’ açılış galasını, Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Numan Kurtulmuş’un teşrifleriyle, yarın (17 Nisan Salı günü) Pekin’de gerçekleştiriyoruz. Bilindiği gibi geçtiğimiz yıl Türkiye’de Çin Yılı olarak kutlanmıştı. Böyle etkinliklerle her iki ülke arasında her konuda işbirliği sağlamlaşmış olacak. Uzakdoğu denilerek uzaklaştırdıkları başta Çin olmak üzere bütün ülkelerle aramızdaki uzaklığın olmadığı görülecek. Bu yıl 1 milyon Çinli turisti ağırlayabileceğimizi her fırsatta dile getiriyorduk. Hatta Çinli yatırımcıların ülkemizde yatırım yapmaları için de girişimlerimizi sürdürüyoruz. Pekin’de göreve başlamadan da seçim bölgem ve memleketim Şanlıurfa başta olmak üzere ülkemizin arzu ettikleri, uygun gördükleri her yerde yapacaklarım yatırım konusunda kendilerine destek olacağımızı söylemiştik. İşte o sıralar Erzurumlu iş adamları ortaklmı Çin şirketi Şanlıurfa’mızda Demir-Çelik, Kağıt ve Çimento Fabrikası açma girişimlerinde bulunmuş ve yer hatta Büro yapabilecekleri bir bina arayışında idiler. Valiliğimizde Şanlıurfa Valimiz Abdullah Erin öncülüğünde toplantı yapmış, gerek vize konusunda, gerek yer bulma konusunda her zaman destek olacağımızı söylemiştik. Kendilerine Büro olarak kullanabilecekleri yer de bulmuştuk” dedi.
Önen, ÇKP Uluslararası İşbirliği Bakan Yardımcısı ve Pekin’deki üst düzey Türklerle
Büyükelçi Emin Önen, Çin Komünist Partisi (ÇKP) Uluslararası İşbirliği Bakan Yardımcısı Li Jun ile de görüştü. Görüşmede Türkiye- Çin ilişkileri başta olmak üzere bölgesel ve küresel konular kapsamlı bir şekilde ele alındığı belirtildi.
Pekin Büyükelçisi A.Emin Önen ayrıca, Pekin’deki otellerde üst düzey yönetici olarak görev yapan vatandaşlarımızı büyükelçiliğimizde kabul ederek Turizm alanında atılabilecek adımlar hakkında görüştü. Fikir alış verişinde bulundu.
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