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Bu haber 14 Nisan 2018 23:45:46 Tarihinde eklenmiştir.

Bakan'dan Özel Sektöre Urfa Çağrısı!

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş: “Göbeklitepe’de alanın özelliklerinin korunabilmesi için kullanılan bütün malzemelerin, burada yapılan bütün işlemlerin yüzde 100 doğal bir şekilde yapılmasına gayret ediliyor.”

Bakan'dan Özel Sektöre Urfa Çağrısı!

Göbeklitepe’nin yaklaşık 12 bin yıl öncesine giden insanlık tarihinin önemli bir yerleşim yeri olduğuna vurgu yapan Bakan Numan Kurtulmuş, arkeolojik kazıların halen devam ettiği bölgede yapılan bütün işlemlerin yüzde 100 doğal bir şekilde yapılmasına gayret edildiğini söyledi.  

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Şanlıurfa’nın önemli tarihi miraslarından Göbeklitepe’de incelemelerde bulunarak, basın mansuplarına açıklamalarda bulundu. 

Göbeklitepe’nin ortaya çıkarılmasının Türkiye ve insanlık için büyük bir kazanım olduğunu belirten Bakan Numan Kurtulmuş, “Buradaki kazı çalışmaları titizlikle, acele etmeden, dikkatle sürdürülecektir. Alanın özelliklerinin korunabilmesi için kullanılan bütün mazemelerin, burada yapılan bütün işlemlerin yüzde 100 doğal bir şekilde yapılmasına gayret ediliyor. Önümüzdeki yıllarda buradaki alanlar içerisinden çok daha güzel alanlar ortaya çıkartılacaktır.” dedi. 

Özel Sektöre Çağrı

Türkiye’nin dünyaya tanıtılması bakımından Göbeklitepe’nin fevkalade önemli bir marka değerine sahip arkeolojik alan olduğunu kaydeden Bakan Numan Kurtulmuş, kısa bir zaman içerisinde insanların Göbeklitepe üzerinden hem Şanıurfa’yı hem Mezapotamya’yı hem de Türkiye’yi tanıyacaklarını söyledi. 

Türkiye’nin özel sektör kuruluşlarına Göbeklitepe’den çağrıda da bulunan Bakan Numan Kurtulmuş, sponsor olarak Türkiye’nin kültürel varlıklarının gün yüzüne çıkarılması için özel sektör kuruluşlarının katkılarının önemli olduğuna vurgu yaptı. 

Türkiye’de her yıl bir ya da birden fazla unsurun UNESCO Kültür Mirası Listesi’ne girdiğine işaret eden Bakan Numan Kurtulmuş, Göbekletepe’nin de böyle bir kültürel miras listesine girmeyi hak eden önemli kültürel miraslardan olduğunu ve bu doğrultudaki çalışmalarını sürdürdüklerini sözlerine ekledi.

Doğu ve Güneydoğu Turizmin Parlayan Yıldızı Olacaktır


Şanlıurfa ve Mardin’de otellerin dolu olduğunu ve henüz yazın başında olunmasına rağmen çok sayıda ziyaretçinin bu iki şehre geldini söyleyen Bakan Numan Kurtulmuş, şöyle devam etti: 

“Teröre karşı mücadele kararlılıkla sürdükçe ve Türkiye’nin başına bela edilen terör örgütlerine bir şekilde diz çöktürdükçe bunun sonuçlarını sadece güvenlik bakımından almıyor, ekonomik olarak da sonuçlarını görüyoruz. Bunlardan birisi de turizm alanındaki gelişmedir. Önümüzdeki yıllarda Doğu ve Güneydoğu bölgemiz turizm bakımından Türkiye’nin parlayan yıldızı olacaktır. Terör sona erdikçe tarım ve hayvancılık alanında da gelişmelerin hızla sürdüğünü, üretim kapasitesi bakımından da fabrikaların üretimlerini fevkalade ciddi bir şekilde arttırmaya çalıştıklarını görüyoruz. Terör bittikçe turizm yükseliyor, ekonomi yükseliyor. Bölge halkının refahı çok daha ileriye gidecektir.” 

Uluslararası Camiaya Suriye Çağrısı 


Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Suriye’deki rejime yönelik olarak başlatılan operasyonlarla ilgili soru üzerine Türkiye’nin Suriye topraklarındaki amacının toprak bütünlüğünün sağlanması ve herkesin kendini ifade edebildiği demokratik yeni bir Suriye’nin inşası olduğunu söyledi ve sözlerini şöyle sürdürdü: 

“Bu gerilimlerin bir an evvel azalmasını ümit ediyoruz. Ancak halkına karşı uzun yıllardır bir zulüm faaliyeti içerisinde olan ve kimyasal silahları, kitle imha silahlarını bir şekilde kullandığı tespit edilen bir rejiminde gerçekten bundan sonra Suriye’de uzun süre iş başında kalmasının mümkün olmadığını görüyoruz. Uluslararası camia birlikte yeni Suriye’nin nasıl inşa edilebileceğine yoğunlaşmalı ve demokratik Suriye için gerekli adımları atmalıdır.”       

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, daha sonra Şanlıurfa Müzesi ile Rızvaniye El Sanatları Külliyesini ziyaret ederek, ardından kapalı çarşıda esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. 
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