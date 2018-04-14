Fevzi Özkan'ın Acı Günü...

Bu haber 14 Nisan 2018 23:25:54 Tarihinde eklenmiştir.

Şanlıurfasporlu Fevzi Özkan babasını kaybetti.Kulüpten yapılan açıklamada, ''Profesyonel Futbolcumuz Fevzi Özkan'ın babası Faruk Özkan'ın vefat haberini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileriz''