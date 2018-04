Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi’nin ev sahipliğinde T.C Başbakanlık Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Araştırma Merkezi öncülüğünde başlayan ‘Türkiye'de Tarım Politikaları ve Ülke Ekonomisine Katkıları’ konulu uluslararası sempozyuma Gıda, Tarım ve Hayrancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba da katıldı.Burada konuşan Bakan Fakıbaba, Bakanlık olarak tarım alanında yaptıkları çalışmaları anlattı. Tarımı, stratejik ve iktisadi bir sektör olarak ele aldıklarını, çiftçiyi de bu stratejinin merkezine alarak projeler belirlediklerini dile getiren Bakan Fakıbaba, “Ak parti hükümetlerimizin yapmış olduğu çalışmalar sonucu Türkiye, tarımsal üretimde dünyada yedinci, Avrupa da birinci sıraya yükselmiştir. Türk Tarımına ve Türk Çiftçisine hak ettiği değeri ve desteği biz verdik. 20 Milyon insanımızın, tarımda istihdam edilen 5,5 Milyon vatandaşımızın daha iyi şartlarda üretmesi ve daha çok kazanması için büyük reformlar yaptık. Tarım ve gıda ürünleri ihracatımız 2002-2016 döneminde 4 kat artmış 3,7 milyar dolardan 16,2 milyar dolara çıktı.Türkiye tarımsal dış ticarette net ihracatçı bir ülke konumuna gelmiştir” dedi.Son gülerin tartışma konusu et fiyatlarına da değinen Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Fakıbaba, Hayvansal ürünler İthalatını bitireceklerini söyleyerek; “Her zaman ve her yerde söylüyorum, Ana olmadan dana olmaz, dana olmadan da et olmaz! İşte bu bilinç ve şiarla 250 bin damızlık düve projesi, 300 damızlık koyun projesi, Birlikte yürüttüğümüz müşterek diğer proje ve çalışmalarımızla Orta ve uzun vadede inanıyoruz ki hayvan ithal eden değil ihraç eden ülke konumuna geleceğiz” şeklinde konuştu.Burada yaptığı konuşmanın ardından Bakan Fakıbaba’ya Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ramazan Taşaltın plaket takdim etti.