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Bu haber 14 Nisan 2018 22:54:25 Tarihinde eklenmiştir.

Fakıbaba Duyurdu,Sezon Kapanıyor!

​Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba'nın, bugün sona erecek olan balıkçılık av sezonu ile ilgili açıklaması:

Fakıbaba Duyurdu,Sezon Kapanıyor!

​Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba'nın, bugün sona erecek olan balıkçılık av sezonu ile ilgili açıklaması:

"Tüm denizlerimizde gırgır ve trol ağları ile avcılık yapan balıkçı gemileri için av yasağı, 15 Nisan 2018 tarihi itibariyle başlayacak.

Bu av sezonunda; avcılık üretimimizin büyük çoğunluğunu oluşturan göçmen balıklardan hamsi, istavrit ve sardalya üretiminde, arzu ettiğimiz oranda olmasa da geçen sezona göre nisbî bir artış görülürken, çaça ve palamut avcılığında azalma oldu.

Bakanlık olarak bu sezon da, balık stoklarının korunması amacıyla denetim, destekleme ve uluslararası sularda avcılık yapılması gibi çalışmalarımızı yoğun olarak sürdürdük.

Bu kapsamda tüm imkânlarımızı, geçmişte olduğu gibi denetimler için seferber ettik. Bu doğrultuda, yasadışı avcılığın önlenmesi ve su ürünleri kontrol hizmetlerinde etkinliğin artırılması amacıyla, modern ekipmanlarla donatılmış 8 adet kontrol gemisinin alımını yaparak ekiplerimizi güçlendirdik. Ayrıca 2 yıl önce hayata geçirdiğimiz Balıkçı Gemilerini İzleme Sistemi ile, endüstriyel balıkçılık yapan 1.500 balıkçı gemisinin avcılık faaliyetlerini, anlık olarak takip edebiliyor, bu sayede avcılığın daha etkin denetlenmesini sağlayabiliyoruz.

2017 yılında, Bakanlığımızın yanı sıra diğer denetleyici kurumlarla birlikte su ürünleri av yasaklarına ilişkin olarak toplam 94 bin 537 adet denetim yaptık.

2016 yılına göre artış yaşanan bu denetimlerde; yasal yollardan avlanmayan 1648 ton su ürününe el konuldu, yasadışı avcılık faaliyetinde bulunan ve satışını yapan 6227 kişi/işyerine toplam 10,104,254 TL idari para cezası uygulandı ve 58 adet balıkçı gemisinin ruhsatı iptal edildi.

Geçen yıl, denetimlerin yanı sıra balıkçılarımıza yönelik ciddi desteklerimiz de söz konusu oldu. Bu kapsamda balık stokları üzerindeki av baskısının azaltılması amacıyla 10 metre ve üzeri boylarda toplam 214 balıkçı gemisi filodan çıkarıldı ve 22,5 milyon TL ödeme yapıldı.

Hem iç sularda hem de denizlerde avcılık yapan 10 metreden küçük tekneleri de ilk kez destekleme kapsamına aldık. Bu kapsamda 9 bin balıkçımıza 14 milyon TL'lik destekleme yaptık. Bu uygulamaya bu yıl da devam edeceğiz.

Geçen sezon yine ilk olarak ayrıca Akdeniz'deki küçük balıkçılarımıza destek olmak amacıyla Beymelek Lagünü'ndeki levrek ve çipura yavrularını denize bıraktık.

Ülkemiz karasularındaki balık stokları üzerindeki av baskısının azaltılması ve ülkeler arasında işbirliğinin geliştirilmesi amacıyla, Moritanya ve Somali ile anlaşmalar gerçekleştirdik. Bu doğrultuda 50 balıkçı gemimiz Moritanya karasularında avlanma yapıyorlar. Önümüzdeki günlerde Somali karasularında da bu şekilde avlanmaya başlanılacak.

Ayrıca kurallara uymak kaydıyla; avlanma yasağının başlayacağı 15 Nisan tarihinden itibaren isteyen balıkçılarımız, karasularımızın bitişiğindeki uluslararası sularda avcılık yapabilecekler. Bunun yanı sıra karasularımızda, Su Ürünleri Avcılık Tebliği ile getirilen düzenlemelere uyulması şartıyla uzatma ağlarıyla su ürünleri avcılığı dönem boyu serbest olacak.

Av yasağı, Akdeniz'de 16 Eylül 2018, diğer denizlerimizde ise 1 Eylül 2018 tarihinde sona erecek. Bu süre zarfında getirilen yasaklara uyulması, balıkçılığımız ve balıkçılarımızın geleceği açısından büyük önem arz etmektedir."

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