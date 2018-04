Memur Olmak İsteyenler Dikkat,Binlerce kişiye memurluk fırsatı!

MEMUR ARAYAN KURUMLAR

MEMUR OLMAK İÇİN NE YAPMALI?

MEMURLUK İÇİN KPSS GEREKİYOR

Kamuya alımlar devam ediyor. 2018 yılının başlaması ile yeni ilanlar yayımlanıyor ve binlerce aday kamuda yerini almaya hazırlanıyor. Geçtiğimiz sene de memur personel alımları yapıldı ve artık 2018 memur alımı ilanları yayımlanmaya başladı. Adaylar yeni yılda da iş sahibi olabilecek. Memur alımları 2018 yılında da devam edecek.Başbakan Binali Yıldırım, 36 bin sağlık personeli, 20 bin öğretmen, Adalet Bakanlığına 15 bin personel, 9 bin 500 diyanet ve diğer kamu personelleri dahil 110 bin personel alınacağını açıklamıştı. Kamuya alımlar her ne kadar KPSS ile olsa da bazı kurumlar adaylardan Kamu Personeli Seçme Sınavı şartı aramıyor. Peki Hangi kurum kaç memur alıyor? KPSS şartı olmadan memur alan kurum hangisi? 2018'de memur alımı yapacak kurumlar hangisi?Jandarma Genel Komutanlığı 500 muvazzaf sözleşmeli subay, Hacettepe Üniversitesi 38 akademik personel, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü 150 sözleşmeli, Gazi Üniversitesi 33 akademik personel, Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 10 sözleşmeli personel alacak. Bunun yanında Sağlık Bakanlığı 2018 yılında 57 bin personel alımı gerçekleştirecekAdaylardan 2018 yılında da, 657 Sayılı Devlet memurları kanunun 48. maddesindeki şartları taşımak, Sağlık açısından görevini Türkiye'nin her yerinde yapmasına engel durum olmamak, Yapılacak güvenlik soruşturmasında ve arşiv araştırmasında olumlu sonuç almak, herhangi bir suç hükümlülüğü bulunmamak gibi aşağıdaki nitelikler aranıyor.Bir çok kurum adaylardan Kamu Personeli Seçme Sınavı ( KPSS ) şartı aramakta ve kamuya dahil olmak isteyen adaylar bu yönde her sene KPSS ye girmektedir. Lise mezunu olan adaylar KPSSP94, Önlisans mezunu olan adaylar KPSS P93 ve Lisans mezunu olan adaylar ise KPSS P3 puan türünden veya eğitimine göre çeşitli puan türlerinden KPSS ye girerek puan almakta ve adayların bu Puan durumlarına göre kadro giriş ilemleri belirlenmetedir.Alım yapılacak kadro veya pozisyona göre adaylar gerekli eğitim seviyelerini tamamlamış ve istenilen fakülte veya yükseköğretim kurumlarından mezun olmuş olmaları gerekli. Yurtdışında veya Yurtiçinde farklı yükseköğretim kurumlarından mezun olan adaylar bu pozisyon için YÖK'ten denklik belgesi almak zorundadır. Bu bilgi mutlaka ilanların içerisinde verilir.Adaylar kamu kurum veya kamu kuruluşları tarafından belirlenen yaş sınırları içerisinde olmak zorundadırlar. Kamuya memur alımları'nda genellikle adaylardan 35 yaşını doldurmamış olmak şartı aranmaktadır. Bu yönde bir çok kişi 35 yaşından sonra KPSS'ye girmekte ve malesef sonrasında üzgüntüuye kapılmaktadır. Bu nedenle adaylar mutlaka ilanların metinlerindeki belirtilen yaş şartına mutlaka uygun olmaları şarttır.Başvurular, kurumların belirledikleri tarih içerisinde alınmaktadır. Başvuru tarihleri dışında yapılmış olan başvurular geçersiz sayılacak ve işleme alınmayacaktır. Bu sebeple adaylar mutlaka ilanların başvuru sürelerini incelemeli ve başvuru süreleri içerisinde başvuru yapmalıdır. Başvurular kurumun belirlediği şekilde, Şahsen, Posta ile, e-posta ile, online veya tercih işlemeleri şeklinde başvuru alınmaktadır. Ayrıca kurumların belirlediği şekilde başvuru yapmayan adayların başvuruları da geçersiz sayılacak.