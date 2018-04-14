Kadroya Geçen Taşerona Müjde,Bir Zam Daha!

BAZI İŞLERE İLAVE ÖDEME VAR

TAZMİNAT 35 GÜNDEN HESAPLANACAK

Çalışma Bakanlığı genel idarelerde ve belediyelerde sürekli işçi kadrosuna geçirilen taşeron işçilerin ücretleri, mali ve sosyal haklarının belirlenmesinde esas alınacak toplu iş sözleşmesi hükümlerini yayınladığı duyuru ile açıkladı. İşçilerin Temmuz- Kasım 2020'ye kadar uygulanacak sözleşme kapsamında yararlanacağı haklardan bazıları:Günlük ücretlerine 2018- 2020 yıllarında her 6 ay için yüzde 4'er zam yapılacak.Yılda 10 günlük ücretleri tutarında ikramiye ödenecek.Aylık olarak; 3 çocukla sınırlı olmak üzere her çocuk için 25 lira çocuk yardımı, 30 lira yakacak yardımı verilecek.Öğrenimdeki her çocuk için yılda bir kez Eylül'de ödenmek üzere; ilkokul için 100, ortaokul için 110, lise ve dengi okullar için 120, yüksekokullar ve üniversite için 140 lira ödenecek.Her yıl Ramazan ve Kurban bayramlarından 1 hafta önce 75 lira bayram harçlığı verilecek.Evlenenlere 140, muvazzaf askerlik hizmeti nedeniyle ayrılanlara 300, vefat edenlerin yakınlarına ölüm iş kazası sonucu yaşanmışsa bin 200, başka nedenlerle olmuşsa 800 lira yardım yapılacak. İşçinin, eş, çocuklarının, anne ve babasının ölümleri halinde ise 300 lira ödenecek.Şoför, operatör ve yardımcılarına, hastanelerin bulaşıcı hastalık riski taşıyan yerlerinde fiilen çalışan temizlik işçilerine, görevini silahla icra eden güvenlik görevlilerine günde 2 lira ödeme yapılacak.Hizmet süresi; 1 yıldan 5 yıla kadar olanlar 16, 5 yıldan fazla 15 yıldan az olanlar 22, 15 yıl ve daha fazla olanlar 28 gün yıllık izin kullanacak. Yılda 45 güne kadar ücretsiz mazeret izni verilebilecek.İş sözleşmesi sona erene her tam hizmet yılı için 35 gün, işçinin işini yaparken kaza veya meslek hastalığı sonucu ölümü halinde ise 40 günlük ücreti tutarında kıdem tazminatı ödenecek.