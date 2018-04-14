Ramazan Ayı Ne Zaman Başlıyor?

2018 RAMAZAN NE ZAMAN?

2018 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

RAMAZAN AYI’NIN ÖNEMİ

Ramazan Ayı ne zaman gelecek sorusunun yanıtı milyonlarca vatandaş tarafından merak edilen konular arasında yer alıyor. On bir ayın sultanı olan Ramazan Ayı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Peki, Ramazan ne zaman idrak edilecek? 2018 Ramazan Bayramı ne zaman?Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan dini takvime göre 2018 yılında Ramazan Ayının başlayacağı gün belli oldu. Müslüman aleminin heyecanla beklediği 2018 Ramazan ayı 16 Mayıs 2018 Çarşamba günü başlayacak, 16 Mayıs günü açılacak orucun sahuruna ise 15 Mayıs gecesi kalkılacak, Ramazan ayının bitişi ise 14 Haziran Perşembe akşamı olacak.Diyanet İşleri Başkanlığı internet sitesinde yer alan dini günler takvimine göre Ramazan Bayramı, 15 Haziran'da kutlanmaya başlanacak ve üç gün sürecek14 Haziran Ramazan Bayramı Arifesi15 Haziran Ramazan Bayramı 1.gün16 Haziran Ramazan Bayramı 2.gün17 Haziran Ramazan Bayramı 3.gün3 Aylar’ı uğurladığımız Ramazan ayı faziletlerle dolu bir aydır. Ramazan ayı, hayır ayı, yoksullara ve düşkünlere yardım ayı ve bütün anlarıyla Kur’an ayıdır. Ramazanın diriltici özelliği, bütün insanlığı hidayete ve mutluluğa ulaştırmak için insanlığa gönderilen Kur’an-ı Kerim’in bu ayda inmeye başlamasından kaynaklanmaktadır. Ayrıca İslam’ın temel esaslarından biri olan oruç ibadetinin bu ayda yerine getirilmesinden dolayıdır.