Urfa Belediyelerine Uyarı,İşleri toparlayın, çukurları kapatın

AK Parti yönetiminden belediye başkanlarına son olarak “2019 mart ayında yerel seçimler, kasımda milletvekilliği ve cumhurbaşkanlığı seçimi yapılacaktır. İlk sonucun diğerini etkilemesi kaçınılmazdır. Şimdiden sahayı adım adım gezmeye başlamanız gerekiyor. Belediyelerimizin artık, işleri toparlama, çukurları kapatma ve üst yapıya yönelik icraatlarla şehri güzelleştirme zamanı gelmiştir. Seçime kadar sıkı bir çalışma yürütmeliyiz” uyarısı yapıldığı öğrenildi. Belediye başkanlarıyla yapılan toplantılarda da başkanların performansı araştırmalarla analiz edildi.Belediye başkanlarına ‘projelerini tamamlamaları, vatandaşlarla güçlü ve yakından bağ kurmaları, sahada olmaları, seçim vaatlerini hayata geçirmeleri, yanlış uygulama ve anlaşılmalara son vermeleri, parti teşkilatı ile olan sorunları gidermeleri, örgütle birlikte çalışmaları’ konusunda uyarılar yapıldığı öğrenildi. Belediye başkanlarına, “CV’nizi düzeltin, referansınız kendiniz olacaksınız” denildi.