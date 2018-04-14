Urfa'yı,Türkiye'ye Tanıtacağız!

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Şanlıurfa programının ikinci gününde 12 bin yıllık geçmişi olan Göbeklitepe’yi ziyaret etti.Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin’le birlikte Göbeklitepe’de incelemelerde bulunan Bakan Kurtulmuş, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Göbeklitepe’nin yaklaşık 12 bin yıl öncesine giden geçmişiyle insanlık tarihinin önemli bir yerleşim yeri olduğuna vurgu yapan Bakan Numan Kurtulmuş, “Buradaki kazı çalışmaları titizlikle, acele etmeden, dikkatle sürdürülecektir. Alanın özelliklerinin korunabilmesi için kullanılan bütün mazemelerin, burada yapılan bütün işlemlerin yüzde 100 doğal bir şekilde yapılmasına gayret ediliyor. Önümüzdeki yıllarda buradaki alanlar içerisinden çok daha güzel alanlar ortaya çıkartılacaktır.” dedi.Türkiye’nin dünyaya tanıtılması bakımından Göbeklitepe’nin çok önemli bir marka değerine sahip arkeolojik alan olduğunu kaydeden Bakan Numan Kurtulmuş, kısa bir zaman içerisinde insanların Göbeklitepe üzerinden hem Şanıurfa’yı hem Mezapotamya’yı hem de Türkiye’yi tanıyacaklarını söyledi.Türkiye’nin özel sektör kuruluşlarına Göbeklitepe’den çağrıda da bulunan Bakan Numan Kurtulmuş, sponsor olarak Türkiye’nin kültürel varlıklarının gün yüzüne çıkarılması için özel sektör kuruluşlarının katkılarının önemli olduğuna vurgu yaptı.Türkiye’de her yıl bir ya da birden fazla unsurun UNESCO Kültür Mirası Listesi’ne girdiğine işaret eden Bakan Numan Kurtulmuş, Göbekletepe’nin de böyle bir kültürel miras listesine girmeyi hak eden önemli kültürel miraslardan olduğunu ve bu doğrultudaki çalışmalarını sürdürdüklerini sözlerine ekledi.Şanlıurfa ve Mardin’de otellerin dolu olduğunu ve henüz yazın başında olunmasına rağmen çok sayıda ziyaretçinin bu iki şehre geldini söyleyen Bakan Numan Kurtulmuş, şöyle devam etti: “Teröre karşı mücadele kararlılıkla sürdükçe ve Türkiye’nin başına bela edilen terör örgütlerine bir şekilde diz çöktürdükçe bunun sonuçlarını sadece güvenlik bakımından almıyor, ekonomik olarak da sonuçlarını görüyoruz. Bunlardan birisi de turizm alanındaki gelişmedir. Önümüzdeki yıllarda Doğu ve Güneydoğu bölgemiz turizm bakımından Türkiye’nin parlayan yıldızı olacaktır. Terör sona erdikçe tarım ve hayvancılık alanında da gelişmelerin hızla sürdüğünü, üretim kapasitesi bakımından da fabrikaların üretimlerini fevkalade ciddi bir şekilde arttırmaya çalıştıklarını görüyoruz. Terör bittikçe turizm yükseliyor, ekonomi yükseliyor. Bölge halkının refahı çok daha ileriye gidecektir.”Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, daha sonra Şanlıurfa Müzesi ile Rızvaniye El Sanatları Külliyesini ziyaret ederek, ardından kapalı çarşıda esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.Şanlıurfa’daki ikinci gününde Bakan Numan Kurtulmuş’a Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin’lin yanı sıra; Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, Haliliye Kaymakamı Ali Yılmaz, Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, İl Kültür ve Turizm Müdürü Aydın Aslan ve Müze Müdürü Celal Uludağ da eşlik etti.