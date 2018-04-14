Urfalı İsimler,Bu Yolla Zengin Oldu!

Şarkıcıların klip, konser, sosyal medya paylaşımlarının veya kendileriyle ilişkili diğer görüntülerin yüklendiği Youtube, 2014’ten bu yana Türkiye istatistiklerini kayıt altına alıyor.Youtube, şarkıcılar ve şarkının oluşmasında rol alan müzisyenler için önemli bir gelir kaynağı haline geldi. Bugüne kadar yüklenen videoların görüntülenme sayısında Sezen Aksu ile 18 yıl önce vefat eden Ahmet Kaya ilk 2 sırayı paylaşıyor. Aksu’nun 622 bin videosu 2 milyar 207 milyon 96 bin kez, Kaya’nınsa 142 bin videosu 2 milyar 139 milyon 388 bin kez görüntülendi.Gelir paylaştırılıyorYoutube, reklam gelirinin yüzde 45’ini alıyor. Yüzde 55’lik kısımsa yorumcuların, bestecilerin, söz yazarların ve aranjörlerin meslek birlikleri olan MESAM, MÜYORBİR ve MSG’ye veriliyor.Meslek birlikleri de 10 bin 29 görüntülenmeye 1 dolar olmak üzere geliri yorumcu, söz yazarı, besteci ve aranjör arasında pay ediyor. Listenin zirvesinde yer alan Sezen Aksu, bugüne kadar toplam 220 bin dolar, Ahmet Kaya ise 213 bin dolar gelir elde etti.Habertürk'ün haberine göre, youtube verilerine göre en çok görüntülenen şarkı listesinin başında 375 milyon 242 bin görüntülenme ile Aleyna Tilki’nin seslendirdiği ‘Cevapsız Çınlama’ adlı şarkı yer alıyor.