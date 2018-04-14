Canlı yayında Trump'a küfür etti

MASAYI YUMRUKLADI

Suriye lideri Beşar Esad'ın hem IŞİD’e, hem de El Kaide'ye karşı savaş verdiğini öne süren Alex Jones, ağır küfürler içeren sözler sarf etti. O anlarda sinirlerine hakim olamayan Alex Jones, “Trump’ı s... liberalleri s... Mueller’i ve Comey’i s...” sözlerini sarfetti.Jones şaşkın bakışlar altında 'F.ck Trump' deyip defalarca stüdyodaki masayı yumrukladı.