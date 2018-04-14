Erdoğan İçin Çok Konuşulacak Sözler!

Cumhurbaşkanı Erdoğan`ın Hatay ziyaretine askere moral vermek için eşlik eden ünlülerle ilgili tartışmaların yankıları devam ederken bir açıklamada arabeskin yaşayan efsanesi Ferdi Tayfur`dan geldi.Posta gazetesinden Alev Gürsoy Cimin`e konuşan Ferdi Tayfur, Mehmetçik`i ziyaret eden ünlüler için, "Onların reklama, yalakalığa ihtiyacı yok ki. Bu zaten çok korkunç ve çirkin bir söylem. Cumhurbaşkanı`nın torpiline, lütfuna ihtiyacı olmayan sanatçılar bunlar. Bunlar çuvalla para kazanmış sanatçılar" ifadelerini kullandı.Türkiye`de herhangi bir baskı olmadığına dikkat çeken usta sanatçı, Cumhurbaşkanı Erdoğan`ı eskiden beri tanıdığını belirterek "Belediye Başkanı olduğu zamandan dostluğumuz var. Çok iyi bir insandır, sanatçıyı sever. Diyorum ya, eskiden tanırım. Bize en büyük lütuf selam vermesi, gülümsemesi. Bu kadar" şeklinde konuştu.