Acil AB Pozitif Kana İhtiyaç Var

Henüz 14 yaşında lösemi ile tanışan Urfalı Bahar Can 1 yıldır tedavi görüyor. Tedavi gördüğü Adana Balcalı Hastanesinde ailesi ile birlikte kalan Bahar Can’ın çok acil AB Pozitif kana ihtiyacı var.Aynı kan grubuna sahip olup da Adana’da yaşayan veya Adana'da yakınları olanlardan yardım eli bekleniyor.Kan vermek ve bilgi almak için 05531502733 numaralı telefon ile irtibata geçebilirsiniz.