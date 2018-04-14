Gastronomiye Ne Gerek Var?

Gastronomi Demeyelim

Gastronomi Ne Demek?

Gastronomi Mide Rahatsızlığını Çağrıştırıyor

Gastronomi Demezsek Ne Kaybederiz?

Urfa'da da Gastronomi Kelimesi Kullanılıyor

Son zamanlarda ülkemizde yabancı kelimelerin kullanımı oldukça artmaya başladı. Beş kelimelik Türkçe bir cümlede 2 yabancı sözcük kullanır hale geldik.Dilimize yabancılardan gelmiş olan kelimeleri kullanmak için âdete büyük çaba sarf ettiğimiz şu dönemlerde, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş güzel bir noktaya değindi.Yemek ve mutfak sanatı manasına gelen gastronomi kelimesinin sık kullanılması konusunda bir açıklamada bulunan Numan Kurtulmuş “Gastronomi demeyelim ‘Yemek Sanatı’ veya ‘Mutfak Kültürü’ diyelim” açıklamasında bulunarak, dilimizde yerine kullanılabilecek kelimeler ve açıklamalar varken yabancı dilden gelen kelimeleri kullanmaktan kaçınma konusunda uyarıda bulundu.Mutfak ve yemek kültürü manasında kullanılan Gastronominin ülkemizde sık kullanılmasıyla beraber kelime anlamanı bilmeyen birçok kişi kelimenin asıl anlamından koparak başka anlamlar çağrıştığını dile getiriyor.Gastronomi kelimesinin anlamının ne olduğunun sorulduğu sokak röportajlarında en çok verilen cevaplar; gastronomi kelimesinin iç hastalık, mide ve bağırsak rahatsızlığını çağrıştırdığı oldu.Yabancı kelimelerin kullanımın özendirilmemesi amacıyla kelimenin Türkçe manasının kullanılması konusunda özenli davranılması gerektiğini ifade eden bir vatandaş; “Gastronomi yerine neden “mutfak” “yemek” gibi kelimeleri kullanmıyoruz. “mutfak kültürü” deyince neyi eksik söylemiş oluyoruz” yorumunda bulundu.Binlerce kültürü bünyesinde barından kadim Şehir Urfa da yemek kültürünü dünyaya tanıtma yolunda ilerlerken bu hataya düşüyor. Urfa yemek kültürünü dünyaya açma çalışmaları sırasında oluşturulan afişler, reklam görselleri gibi tanıtılarda "Gastronomi Şehri Urfa" "Urfa Gastronomi'de Dünyaya Açılıyor" gibi cümleler kullanılıyor. Bu kullanıma karşı çıkan belirki bir kesim "gastronominin ne olduğunu sorsanız birçok insan bilmiyor ve dolayısıyla konuya yabancı kalıyor. 'Mutfak Kültürü' ya da 'Yemek Kültürü' gibi kelimeler kullanılması gerekiyor" yorumunda bulundu.