Tenis Kortu Olmayan Okul İl Şampiyonu Oldu

Minikler ve yıldızlar kategorisinde Şanlıurfa'nın birçok özel okulu ve koleji olmasına rağmen tenis kortu olmadan şampiyon olan Mustafa Kemal Ortaokulu öğrencileri büyük bir başarıya imza attılar.Söz konusu başarı ile ilgili İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehdi Turgut yaptığı açıklamada: "öğrencilerimizin bu başarısı şunu göstermiştir ki başarı için imkân değil inanç önemlidir. Gençlerimiz tenis kortu görmeden, tenis kortunda antrenman yapmadan, ayak basmadan büyük bir başarıya imza atmışlardır. Bu başarının bir serüveni var; Hilvanimiza Beden Eğitimi Öğretmeni olarak atanan Gökhan Hergüner adli öğretmenimiz Tenis Federasyonu Hilvan Belediyesi ve okul müdürünün yardımlarıyla tenis kortu malzemelerini temin etti. Daha sonra antrenmanlarını yağmurlu ve soğuk günlerde okul koridorlarında diğer günlerde ise okul bahçesinde gerçekleştirdiler. Böylece başarıya uzanan adımlar atıldı..." dedi.İlçe Milli Eğitim Müdürü Turğut; "Ülkemizde son yıllarda yükselişe geçen akademik eğitimin yanında sportif ve kültürel başarıların sağlanması ilçemizde nitelikli bir eğitim ve öğretim faaliyetini yakaladığını göstermektedir bu kalite arayışı ve markalaşma merakı, uygulanan projelerimiz olduğu sürece dezavantajlı olan Hilvan eğitimi 2 yıl sonra Türkiye standartları üzerine çıkacağını göstermektedir." dedi.