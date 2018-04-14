Urfalı Başkana Flaş Sözler;Devasa bir şaka

DEVASA BİR ŞAKA: MELİH GÖKÇEK

Hürriyet yazarlarından Ahmet Hakan, bugünkü yazısında İspanyol dizisi LA Casa De Papel'in Türkiye'de çekilen fragmanı için Urfalı Melih Gökçek'in yorumunu değerlendirdiAhmet Hakan'ın bugünkü yazısının ilgili bölümü şöyle:“LA Casa De Papel” diye bir İspanyol dizisi var.Merakla izlediğimiz, meftunu olduğumuz, tiryakisi olduğumuz bir dizi... Neftlix’te yayınlanıyor.İşte bu dizi, yeni sezonu için Türk izleyicilerine yönelik de bir fragman çekip yayınladı.Dizinin konseptine, konusuna gayet uygun bir fragman.Fakat ‘öküzün altında buzağı arayangiller’ familyasının baş üyesi Melih Gökçek, bu fragmanı alıp kare kare analiz ederek şu sonuçlara varmış:- Darbe olacak...- Suikast olacak...- Gezi olacak...FalanYahu Melih Gökçek!Sen ki 30 yılda FETÖ’nün ne menem bir yapı olduğunu çözememiş bir adamsın...Bir fragmandan bütün bu anlamları nasıl çıkardın be arkadaş?Madem bu kadar zeki ve külyutmaz idin...Nasıl oldu da FETÖ denilen yapı, seni beşiğinde mışıl mışıl uyuttu?Bir cevap ver hele