Sekiz yaşındaki kız çocuğuna toplu tecavüz edip öldürdüler

SAĞCI HİNDULAR SOKAKLARA DÖKÜLDÜ

PROTESTOLAR

SOSYAL MEDYADAN HAREKETE GEÇTİLER

Hindistan'da sekiz yaşında bir kız çocuğunun toplu tecavüze uğrayıp işkenceyle öldürülmesiyle ilgili sekiz Hindu'nun gözaltına alınması Hindu eylemciler tarafından protesto edildi. Tecavüze uğrayan Asifa Bano, Müslüman bir aşirete mensup ailenin çocuğuydu. Cesedi, 17 Ocak'ta Keşmir'in Hindistan kontrolündeki şehri Kathua yakınlarında bir ormanda bulundu. Saldırıyla ilgili gözaltına alınan ve aralarında emekli hükümet yetkilisi ile dört polis memurunun da bulunduğu sekiz zanlı Hindu toplumuna mensup.Gözaltıların dini farkları alevlendirme amaçlı bir operasyona dönüştüğünü söyleyen sağcı Hindular zanlıları savunmak için Hindi nüfusun yoğun olduğu Jammu'da sokaklara döküldü. Avukatlar, polislerin mahkeme salonuna girişine engel olmaya çalıştı, milliyetçi Hindu partisi BJP'den iki bakan da sanıklara destek için düzenlenen gösterilere katıldı. Protestolara katılan bir Hindu kadın, Müslümanların Hindulara karşı olduğunu ve sanıkların serbest bırakılmaması durumunda kendisini yakacağını söyledi. Toplu tecavüze uğrayıp öldürülen sekiz yaşındaki Asifa Bano ve ülkede son dönem artan kadın cinayetlerine karşı da gösteriler düzenlendi.Ana muhalefetteki Kongre Partisi başkanı Rahul Gandhi Perşembe günü Delhi'deki protesto yürüyüşüne katılıp öldürülen Asifa Bano için mum yaktı. Delhi Kadın Komisyonu Başkanı Swati Maliwal, kadınların ve çocukların ülkede güvenliğinin sağlanmasına dikkat çekmek için Cuma gününden itibaren süresiz oruç tutmaya başlayacağını duyurdu. Ülkede diğer tecavüz vakaları da gündeme geldi.Kuzey vilayeti Uttar Pradeş'in Unnao bölgesinde 16 yaşında bir kıza tecavüz etmekle suçlanan bakana karşı sosyal medyada #Unnao etiketi paylaşıldı. Tecavüzle suçlanan 50 yaşındaki bakan Kuldeep Singh Sengar da milliyetçi Hindu partisi BJP üyesi. Tecavüz vakası, genç kızın geçen hafta bakanın evi önünde kendisini öldürmeye çalışmasıyla ortaya çıkmıştı./BBC TÜRKÇE