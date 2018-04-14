Sekiz yaşındaki kız çocuğuna toplu tecavüz edip öldürdüler

SAĞCI HİNDULAR SOKAKLARA DÖKÜLDÜ
Gözaltıların dini farkları alevlendirme amaçlı bir operasyona dönüştüğünü söyleyen sağcı Hindular zanlıları savunmak için Hindi nüfusun yoğun olduğu Jammu'da sokaklara döküldü. Avukatlar, polislerin mahkeme salonuna girişine engel olmaya çalıştı, milliyetçi Hindu partisi BJP'den iki bakan da sanıklara destek için düzenlenen gösterilere katıldı. Protestolara katılan bir Hindu kadın, Müslümanların Hindulara karşı olduğunu ve sanıkların serbest bırakılmaması durumunda kendisini yakacağını söyledi. Toplu tecavüze uğrayıp öldürülen sekiz yaşındaki Asifa Bano ve ülkede son dönem artan kadın cinayetlerine karşı da gösteriler düzenlendi.
PROTESTOLAR
Ana muhalefetteki Kongre Partisi başkanı Rahul Gandhi Perşembe günü Delhi'deki protesto yürüyüşüne katılıp öldürülen Asifa Bano için mum yaktı. Delhi Kadın Komisyonu Başkanı Swati Maliwal, kadınların ve çocukların ülkede güvenliğinin sağlanmasına dikkat çekmek için Cuma gününden itibaren süresiz oruç tutmaya başlayacağını duyurdu. Ülkede diğer tecavüz vakaları da gündeme geldi.
SOSYAL MEDYADAN HAREKETE GEÇTİLER
Kuzey vilayeti Uttar Pradeş'in Unnao bölgesinde 16 yaşında bir kıza tecavüz etmekle suçlanan bakana karşı sosyal medyada #Unnao etiketi paylaşıldı. Tecavüzle suçlanan 50 yaşındaki bakan Kuldeep Singh Sengar da milliyetçi Hindu partisi BJP üyesi. Tecavüz vakası, genç kızın geçen hafta bakanın evi önünde kendisini öldürmeye çalışmasıyla ortaya çıkmıştı./BBC TÜRKÇE
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