Dedaş;Bunu Yapmaya Kimsenin Hakkı Yok

Batman’ın Gercüş ilçesine bağlı Kayapınar beldesinde çapraz payandaları hırsızlar tarafından çalınan yüksek gerilim direği, rüzgarın da etkisi ile devrildi. Yaşanan olay nedeniyle enerjisiz kalan beldeye Dicle Elektrik tarafından alternatif hatlardan elektrik verildi.

Batman’da enerji nakil hatlarına yönelik hırsızlık olayları insanların enerjisiz kalmalarına ve dolayısıyla da mağdur olmalarına neden oluyor. Bunlardan sonuncusu Gercüş’ün Kayapınar beldesinde yaşandı. Belde ile birlikte aynı hattan beslenen onlarca köyü karanlıkta bırakan hırsızlar, yüksek gerilim hattına ait galvanizli direğin çapraz payandalarının neredeyse tamamını çaldı. Taşıma direnci zayıflayan direk rüzgarın da etkisi ile devrildi. Bunun üzerine Kayapınar beldesi ve çevresindeki köyler enerjisiz kalırken bu durumdan yaklaşık 5 bin kişi etkilendi. Hemen harekete geçen Dicle Elektrik Dağıtım ekipleri, kısa süre içerisinde beldeye alternatif hatlardan elektrik verdi.

Bunu Yapmaya Kimsenin Hakkı Yok

Dicle Elektrik Batman İl Müdürü Yusuf Açar, enerji nakil hattı taşıyan payandaların çalınmasının çok ciddi sonuçlarının olduğuna dikkat çekerek, ‘’Çalınan payandaların küçük paralara satıldığını, alanların da bunları bahçe çiti olarak kullandıklarını duyuyoruz. Bu yapılan zaman ve iş gücü kaybına yol açıyor. İnsanlar enerjisiz kalıyor. Sonuçta ciddi bir ekonomik kayıp söz konusu. Aynı şekilde aydınlatma, trafo ve trafo kabinlerimizde de zaman zaman hırsızlık olayları yaşanıyor. Bu yüzden vatandaşlarımız saatlerce enerjisiz kalabiliyor. Hırsızlar kendi hayatlarını tehlikeye attıkları gibi, bu eylemleri ile herkesi sıkıntıya sokuyorlar. Hiç kimsenin bunu yapmaya hakkı yoktur.’’ dedi.