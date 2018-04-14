Urfa Sınırına Türk Seddi!

DÜNYADA ÜÇÜNCÜ OLDU

'KULEKOL'LA DESTEKLENİYOR

Suriye sınırında TOKİ tarafından yapılan 564 kilometrelik güvenlik duvarının inşası bitme aşamasına geldi. Zorlu arazi koşulları ve mayınlı alanlara rağmen güvenlik duvarının 564 km'lik güzergâhın Şanlıurfa'da 195 km., Mardin'de 79 km., Şırnak'ta 47 km., Gaziantep-Kilis bölgesinde 90 km., Hatay'da 112 km. olmak üzere toplamda 523 km'si tamamlandı.Güvenlik duvarı 2 metre genişliğinde ve 3 metre yüksekliğindeki 7 tonluk seyyar bloklarla inşa edildi. Ayrıca duvarların üzerlerine jiletli tel de çekildi. TOKİ tarafından 39 yüksek güvenlikli kapının montajı ve 22 insanlı gözetleme kulesinin imalatı da tamamlanarak TSK'nın hizmetine sunuldu.Güvenlik duvarı, Çin Seddi ve ABD-Meksika sınırının ardından dünyada üçüncü en uzun duvar oldu. Duvarın arkasına güvenlik kuvvetlerinin devriye gezebilmesi için güvenlik yolu ve gözetleme kulesi inşa edildi. Prefabrik olarak üretilen güvenlik duvarları ihtiyaç halinde başka bölgelerde yeniden kullanılabilecek.Suriye'den yasadışı geçişlerin önlenmesi ve sınır bölgesinin daha güvenli hale gelmesi için güvenlik duvarına entegre olacak şekilde Gaziantep ve Kilis'teki sınır hattında 5 katlı 15 metre yüksekliğinde 22 "kulekol" inşa edildi.