Urfa Sınırına Türk Seddi!

DÜNYADA ÜÇÜNCÜ OLDUGüvenlik duvarı 2 metre genişliğinde ve 3 metre yüksekliğindeki 7 tonluk seyyar bloklarla inşa edildi. Ayrıca duvarların üzerlerine jiletli tel de çekildi. TOKİ tarafından 39 yüksek güvenlikli kapının montajı ve 22 insanlı gözetleme kulesinin imalatı da tamamlanarak TSK'nın hizmetine sunuldu.
Güvenlik duvarı, Çin Seddi ve ABD-Meksika sınırının ardından dünyada üçüncü en uzun duvar oldu. Duvarın arkasına güvenlik kuvvetlerinin devriye gezebilmesi için güvenlik yolu ve gözetleme kulesi inşa edildi. Prefabrik olarak üretilen güvenlik duvarları ihtiyaç halinde başka bölgelerde yeniden kullanılabilecek.
Yorum Yap