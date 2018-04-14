Türk askerini anlatan filmi Almanlar yasakladı!

"SAHNELERİ ÇIKARDIKLARI HALDE..."

"SANAL ALEMDE BİLE BAŞARIYI ÇEKEMEDİLER"

Beyaz TV ekranlarında yayınlanan 'Söylemezsem Olmaz' programının yorumcularından Ali Eyüboğlu, Almanya'nın Türk askerinin kahramanlığını anlatan Can Feda filmini yasakladığını söyledi.Önce Almanların filmin içinden bazı sahnelerin çıkarılmasını istediğini ifade eden Ali Eyüboğlu, "Sahneleri çıkardıkları halde filmi yasaklamışlar" dedi.Haberi son dakika bilgisi olarak canlı yayında veren Eyüboğlu, konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede, "Almanlar Türk askerinin sanal alemde bile başarısını çekemedi. Yıllarca Hollywood'ın Amerikan askerini cephede başarıyla gösteren dünya kadar savaş filmiyle algı operasyonu yapanlar, Can Feda'ya tahammül edemeyerek yasakladılar. Neymiş dazlak varmış, neymiş nazilerden bahsediyormuş" ifadelerini kullandı.