Türk askerini anlatan filmi Almanlar yasakladı!

"SAHNELERİ ÇIKARDIKLARI HALDE..."
Önce Almanların filmin içinden bazı sahnelerin çıkarılmasını istediğini ifade eden Ali Eyüboğlu, "Sahneleri çıkardıkları halde filmi yasaklamışlar" dedi.
"SANAL ALEMDE BİLE BAŞARIYI ÇEKEMEDİLER"
Haberi son dakika bilgisi olarak canlı yayında veren Eyüboğlu, konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede, "Almanlar Türk askerinin sanal alemde bile başarısını çekemedi. Yıllarca Hollywood'ın Amerikan askerini cephede başarıyla gösteren dünya kadar savaş filmiyle algı operasyonu yapanlar, Can Feda'ya tahammül edemeyerek yasakladılar. Neymiş dazlak varmış, neymiş nazilerden bahsediyormuş" ifadelerini kullandı.
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