Urfa İçin Büyük Fırsat,2018'de...

Kültür ve Turizm Bakanlığı himayesinde gerçekleştirilen Şanlıurfa-Mardin Kültür ve Turizm Çalıştayı Şanlıurfa’da başladı.Bir otelde gerçekleştirilen çalıştayın açılış töreni Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Dr. Ahmet Eşref Fakıbaba, Kültür ve Turizm Bakanı Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Şanlıurfa Milletvekilleri Mehmet Akyürek ve Halil Özcan, Büyükşehir belediye Başkanı Nihat Çiftçi, kültür ve turizm konusuyla ilgili kamu ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin katılımı ile gerçekleştirildi.Çalıştayın açılışında bir konuşma yapan Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, çok köklü bir kültür ve turistik alana sahip olan Şanlıurfa’ya, bu çalıştay vesilesiyle alınacak önlemler ve geliştirilecek projelerin katkı sunacağını belirtti. Vali Erin, Şanlıurfa’nın son onbeş yıl içinde ekonomiden sağlığa, turizmden sanayiye 81 il içerisinde en fazla yatırımı alan iller arasında yer aldığını belirterek, “Şanlıurfa; Cumhurbaşkanımızın, Başbakanımızın, hükümetlerimizin, bakanlarımızın ve milletvekillerimizin büyük çabası ve gayretiyle üç dört kat büyüyen ve bu büyümesini sürdüren bir şehirdir. Turizm de bu büyümede payını alan en başta gelen sektörlerin başındadır. Ancak yolun ortasında bile olmadığımızın farkındayız” dedi.Türkiye’nin kırk yıla yaklaşan terör belasının olumsuz etkilerinin yanında kültür ve turizm alanında beklenen gelişmeyi yakalayamadığını kaydeden Vali Erin, “Yeni yeni potansiyellerini keşfeden, potansiyellerini markalaştırmaya ve sürdürülebilir bir politika tesis etmek suretiyle ileriye taşımaya yönelik önemli adımlar atmaya başladık. Kültür ve Turizm Bakanlığımız da bu anlamda, özellikle son 4-5 yıl içerisinde Şanlıurfa’nın tarihi ve kültürel varlıklarının korunması ve geliştirilmesine yönelik büyük bir çaba ve gayret göstermektedir. Ekonomik kısıtlamalara rağmen Şanlıurfa’da 3-4 projenin 2018 yılı yatırım programında yer almasından dolayı sayın bakanımıza şükranlarımı arzediyorum” diye konuştu.Konuşmasında, turizm alanında faaliyet gösteren özel sektör temsilcilerine de hitap eden Vali Erin, “Turizm sektörü ne Valinin işi ne de belediye başkanının işi. Özel sektörün çok profesyonel bakış açısıyla kendini yetiştirmesi gerekiyor. Kamu ve yerel yönetimin, özel sektörün önünü açacak şekilde hareket etmesi gerektiğine inanıyoruz” dedi.Şanlıurfa’nın tarihi, kültürel ve sosyal özelliklerini kısaca hatırlatarak sözlerine başlayan Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba ise, Şanlıurfa’yı tanımak için gelenlerin en az üç gün burada kalması gerektiğini kaydederek, “Burası için söylenecek çok şey var. Buraya gelen misafirlerimiz tarımı, Göbeklitepe’yi, Harran’ı görmeden gidiyorlarsa büyük bir eksiklik olur” dedi. Fakıbaba, Kültür ve Turizm Bakanı Prof. Dr. Numan Kurtulmuş’a Şanlıurfa ve Türkiye’ye verdiği önemden dolayı teşekkür etti.Turizm alanında başarılı olmak için herkesin elini taşın altına koyması gerektiğini ifade eden Kurtulmuş, “Kamu olarak bizim görevimiz, ellerini taşın altına koymak için harekete geçenlere destek olmaktır. Hem kültür hayatını daha zenginleştirmek hem de var olan zenginlikleri daha güzel bir şekilde ortaya çıkarılıp, tanıtılmasını temin etmek böylece daha fazla ziyaretçi çekmektir. Bu vesile ile hem Türkiye’nin içinden hem de dünyanın dört bir tarafından gelecek olan dostlarımızı, misafirlerimizin buraları ziyaret etmesini sağlamaktır. Bu toplumsal bir sorumluluktur, ekip ruhuyla yapılacak bir çalışmadır. Birlikte çalışırsak, ümit ediyorum ki Şanlıurfa ve Mardin illerimiz bu devasa potansiyellerini harekete geçirerek Türkiye’nin en çok ziyaret edilen turizm destinasyonlarından birisi haline gelir” dedi.Turizmin sadece turizm yada kültür hayatından ibaret olmadığını, bir ülkenin ekonomik büyümesinin ana unsurlarından birinin de turizm olduğunu kaydeden Kurtulmuş, “Turizmin büyümesiyle cari açığın azalması arasında doğru bir bağıntı vardır. Ekonomimizdeki cari açık sıkıntısını ortadan kaldırmak için turizmdeki gelirlerimizi artırmamız gerekiyor. Allah yardımcımız olsun. Bu güzel ülkenin insanları olarak sizlerin iyi sonuçlar alacağınızı ümit ediyorum” diye konuştu.