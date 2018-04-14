‘Biz vurduk siz vurmayın’

İsrail ordusunda bir dönem keskin nişancı olarak görev yapmış 5 asker, İngiliz The Guardian gazetesinde yayınlanan açık mektupta, Gazze Şeridi sınırında görev yapan genç İsrailli askerleri, silahsız Filistinlileri vurmamaya çağırdı. Görevde oldukları dönemde üslerinin emirlerine uyarak silahsız sivilleri öldürdükleri için vicdan azabı duyduklarını vurgulayan askerler, genç İsraillilere seslenerek, “Neler yaşadığınızı çok iyi biliyoruz. Biz de silahlarımızın dürbünlerinden şahit olduğumuz şeyleri her zaman hatırlayacağız” diye yazdı. Silahsız Filistinlileri vurmanın Filistin topraklarına yönelik işgalin bir başka sonucu olduğunu kaydeden askerler, “Bu aynı zamanda ahlak yolundan sapmış, duygusuz İsrail yönetiminin de bir ürünüdür” ifadelerini kullandı.Filistinli sivillere zarar vermenin, işgal rejimini sürdürmek için gerekli olduğunu vurgulayan eski askerler, “Biz buna daha fazla izin vermemeliyiz. Sadece ateşkes bu işgali bitirebilir” şeklindeki sözleriyle işgale karşı olduklarını dile getirdi. İsrail ordusu sınırda görevli askerlere, geçtiğimiz haftalarda ‘Büyük Dönüş Yürüyüşü’ adı altında Gazze Şeridi sınırında gösteri düzenlemeye başlayan Filistinlilere ateş açılması emrini vermişti. Mayıs ayına kadar sürmesi planlanan gösterilerde şu ana kadar 33 Filistinli gösterici yaşamını yitirdi, 3 bini aşkın kişi de yaralandı. İsrailli yetkililer, öldürülen kişilerin silahsız siviller değil, Hamas örgütünün militanları olduğunu savunuyor.