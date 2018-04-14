Survivor'da korkunç olay! Bir anda...

Survivor'ın yeni bölümünde Ünlüler takımında yer alan Berna Canbeldek, havuza atladığı sırada korkunç bir kaza yaşadı. Bir anda acılar içinde kalan Berna'ya ilk müdahaleyi Metin Kuş yaptı.TV8'de yayınlanan ve Türkiye'nin en çok seyredilen yarışma programı Survivor 2018'de Ünlüler ve Gönüllüler takımlarının yarışmacıları sembol oyununda karşı karşıya geldi. Kızların mücadelesinde Ünlüler takımının son yarışmacısı kalan Berna, final oyununa yükselme mücadelesinde havuzun olduğu parkuarda atlarken dengesiz bir şekilde düştü ve acılar içinde suyun içinde kaldı. Dizinden sakatlanan Berna'ya ilk müdahaleyi hemen Doktor Metin Kuş yaparken, iki takım yarışmacıları da Berna'nın acı içinde yerde kalmasının ardından büyük bir üzüntü yaşadı.