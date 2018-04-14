Akçakale ve Harran'a Müjde,Düğmeye Basıldı...

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin’in başlattığı eğitim seferberliği ile eğitimde fiziki altyapı eksikliklerinin giderilmesine yönelik çalışmalar devam ederken, Akçakale’de eğitim verecek olan 32 derslik ve 200 öğrenci kapasiteli pansiyonun temeli önceki gün düzenlenen törenle atıldı.Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, AK Parti Şanlıurfa Milletvekilli Kemalettin Yılmaztekin, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, Akçakale Kaymakamı Hamza Özer ve Akçakale Belediye Başkanı Abdülhakim Ayhan ve İl Milli Eğitim Müdürü Şerafettin Turan’ın katılımıyla gerçekleşen temel atma töreninin ardından, Bakan Fakıbaba ve beraberindeki heyet Akçakale Belediyesi Kültür Merkezi’nde muhtarlar ve STK temsilcileri ile bir araya gelerek, sorunları dinlediler ve istişarelerde bulundular.Akçakale’de esnaf ve vatandaşları da ziyaret eden heyet, daha sonra Harran ilçesine giderek burada muhtarlar ve STK temsilcileriyle bir istişare toplantısı gerçekleştirdiler.Eğitimin altyapı eksikliğini gidermek amacıyla yatırımların devam ettiğini ve 2019 yılına kadar derslik sıkıntısını tamamen ortadan kaldırmaya yönelik planlamaları yaptıklarını belirten Vali Erin, Akçakale’ye 300, Harran’a 300 derslik inşaası programının 2019 yılına kadar tamamlanacağını belirterek, “2019 Yılından itibaren tüm okullarımızda ikili öğretim dönemini sona erdirmeyi ve nüfus artışına orantılı olarak her yıl yeterli sayıda derslik inşa etmeyi programımıza almış bulunuyoruz. Şanlıurfamıza hayırlı, uğurlu olsun” dedi.