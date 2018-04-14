Yeni Başkandan İlk Açıklama!

Meclis üyelerine desteklerinden ötürü teşekkür eden Peltek, şunları kaydetti:
“Bu projeleri önümüzdeki 4 yıllık süreçte de yeni yönetimimiz ve meclisimizle hayata geçirmek için var gücümüzle çalışacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın.. Kamuoyunun yeni yönetimden beklentilerinin farkındayız. Biz bu yola çıkarken mevcut durumu, hedeflerimizi ve kamuoyunun bizden beklentilerini analiz ederek çıktık. Şanlıurfa’mızın ve bölgemizin en güçlü sivil toplum kuruluşlarından olan Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası, ilimize, vizyon katacak projeleri bir bir hayat geçirecek ve tüm beklentileri karşılayacak güçtedir. Yeni dönemde Şanlıurfa’nın potansiyelinden aldığımız güçle, ülkemizin 2023, hedefleri doğrultusunda çalışmalarımızı sürdüreceğiz inşallah.
Bu duygu ve düşüncelerle Şanlıurfa iş dünyasına, Meclisimizin çok değerli üyelerine bizlere duydukları güven ve inançtan dolayı, uzun bir dönem oda yönetiminde bulunan Kayyum Heyeti Başkanı İsmail Demirkol, Kayyum Heyeti Üyeleri Hasan Fehmi Hayırlı, Mehmet Emin Bayaslan ve 2013-2018 döneminde görev yapan tüm Meclis Üyesi arkadaşlarımıza da yaptıkları hizmetlerden dolayı teşekkürlerimi sunuyorum”
“YENİ HEDEFLERE ULAŞMAK İÇİN YOLA KOYULUYORUZ'
ŞUTSO Meclis Başkanlığına seçilen Ahmet Altun da seçim sürecinin demokratik bir ortamda ve saygı çerçevesinde gerçekleştiğini söyledi. Şanlıurfa gibi kadim bir şehrin 124 yıllık tarihi olan bir kurumunda görev almanın büyük bir gurur kaynağı olduğunu ifade eden Ahmet Altun şunları kaydetti:
“ŞUTSO’da Meclis Üyeliği’ne seçilme onurunu yaşadığım bu süreçte, meclis üyelerimiz tarafından bize Şanlıurfa ekonomisinin güçlü ve başarılı yarınlara yürüyüşünde önemli sorumluluklar tevdi edildi. Bu çatı altında birlik ve beraberlik içerisinde çalışmanın her şeyden önemli olduğu kanaatteyim. Ortak paydası Şanlıurfa olan, kentine sahip çıkan ve kenti için değer üretmek isteyen 80 meclis üyesi arkadaşımızla yeni hedeflere ulaşmak için çalışmalara başlıyoruz.
Bu değerli meclisin çalışmalarına destek olmak, ŞUTSO Meclis Divanı olarak bizlerin de öncelikli hedefi olacak. İnşallah meclisimiz, yeni dönemde yaklaşık 10 bin ŞTSO üyesinin sesinin en iyi şekilde duyulacağı, şehir için hizmet üreten bir kurum olarak çalışmaya devam edecektir. Bu vesileyle 19 ay görev yapan Kayyum Heyeti Başkanı İsmail Demirkol, Kayyum Heyeti Üyeleri Hasan Fehmi Hayırlı, Mehmet Emin Bayaslan ve bir önceki dönemde görev yapan Meclis Divanımızın değerli üyelerine, şükranlarımı sunuyor, 2018-2022 döneminin Odamıza, Şanlıurfa’mıza ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum.”
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