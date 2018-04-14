Yeni Başkandan İlk Açıklama!

“YENİ HEDEFLERE ULAŞMAK İÇİN YOLA KOYULUYORUZ'

Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası (ŞUTSO) Başkanlığına seçilen İbrahim Halil Peltek, hem Türkiye hem de Şanlıurfa ekonomisine vizyon katacak projeleri hayata geçirmeyi hedeflediklerini söyledi.Meclis üyelerine desteklerinden ötürü teşekkür eden Peltek, şunları kaydetti: