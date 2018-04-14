Urfa'da Turizmi Patlatacak Proje!

Şanlıurfa'nın en önemli tarihi ve turistik alanlarından olan Harran'da, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü koordinasyonunda devam eden çalışmalardan biri olan Harran Kalesi restorasyonunun 1. Etabı 2015 yılında tamamlandı. Hazırlık aşamasındaki 2. Etap restorasyon projesi ile arkeolojik kazılarda açığa çıkan doğu burcu restorasyonu ve kalenin ziyaretçilere açılması amaçlanıyor. 2. Etap restorasyonu kapsamında kaleye girişi sağlayan köprü geçişleri ve yürüyüş yolları düzenlemesi yapılacak.Harran'da devam eden çalışmalardan bir diğeri ise Harran Ulu Camii Restorasyonu. 2017 Yılı yatırım programında yer alan Harran Ulu Camii Restorasyonu projesinin en önemli kısmını, İslam dönemi en büyük ilim merkezlerinden biri olan ve bir çok ünlü alimin yetiştirilmesine katkı sağlayan İslam medeniyetinin ilk üniversitesinde yer alan rasathane kulesinin restorasyonu oluşturuyor. Projede, Harran Ulu Camii'nin kısmen ayakta duran ve İslam medeniyeti taş işçiliğinin en güzel örneklerine sahip olan duvarların kurtarılması da yer alıyor. Projenin bu yıl ihale edilmesi bekleniyor.