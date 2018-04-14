Hükümetten Dev Adım!

BAŞVURU ŞARTLARI

36 AYA KADAR TAKSİTLENDİRİLECEK

Geçtiğimiz günlerde Resmi Gazete'de yayımlanan Bakanlar Kurulu kararına göre; ticari, zirai veya mesleki faaliyeti nedeniyle yıllık gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olanlar SGK'ya olan borçlarını tecil ve taksitlendirebilecek.Bu imkandan yararlanmak için başvuru tarihi itibarıyla en az 3 yıldır prim ödeme yükümlüsü olmak ve başvuru tarihinden geriye doğru 3 yıla ait prime ilişkin belgeleri sürelerinde vermiş olmak gerekiyor. Son 1 yıl içerisinde borçlarını ödeyememiş olan borçlular tecil ve taksitlendirme yapabiliyor.Tecil ve taksitlendirmelerde, tecil edilecek borç tutarına uygulanan gecikme zammı oranı yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları basit usulde uygulanacak. Borçlar 36 aya kadar taksite bölünebilecek.