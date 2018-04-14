Bakanlıktan O İddialara Açıklama Geldi!

11 Nisan 2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan "Bosna ve Hersek Menşeli Bazı Tarım Ürünlerinin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar" ile ilgili olarak bazı medya organlarında çıkan haberler ve bazı siyasetçilerin açıklamaları üzerine, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi bakımından aşağıdaki açıklamanın yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur:

"Söz konusu Karar, Bosna Hersek menşeli bazı tarım ürünlerinin ithalatında uygulanacak tarife kontenjanlarını düzenlemektedir.

Tarife Kontenjanı düzenlemesinde, ithal edilecek ürünler dörtlü olarak sınıflandırıldıklarında, birden fazla ürün aynı grup içinde yer alabilmektedir. Bu Karar'daki 02.06 Gümrük Tarife Pozisyonunun, 2018 yılı Türk Gümrük Tarife Cetvelindeki karşılığı "Sığır, Domuz, Koyun, Keçi, At, Eşek, Katır veya Bardoların yenilen sakatatı (taze, soğutulmuş veya dondurulmuş)" olarak tanımlandığı için listede bu şekilde yer almıştır.

Ancak söz konusu Karar kapsamında ithalatın gerçekleştirilmesi, Bakanlığımız mevzuatının imkân verdiği ölçüde gerçekleşebilmektedir.

Dolayısıyla listede yer alan "Sığır, domuz, koyun, keçi, at, eşek, katır veya bardoların yenilen sakatatları"nın, ülkemiz mevzuat kapsamında oluşturulmuş ülke/işletme listeleri ve sağlık/teknik şartları belirleyen düzenlemeler bulunmadığından ithalatının yapılması mümkün değildir.

Diğer taraftan Karar kapsamında NBŞ'ye ithalat kapılarının açıldığına dair kamuoyunu yanlış yönlendirmeye dönük iddialar da dile getirilmektedir.

NBŞ kotasının % 10'dan % 5'e düşürülmesi sonrası ortaya çıkan kota fazlası, kamu fabrikalarını elinde bulunduran Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş.'ye aktarılmıştır. Böylelikle bir taraftan NBŞ tüketimi sınırlandırılırken, diğer taraftan pancar şekeri üretimi yaklaşık 140 bin ton artırılmıştır. Pancar şekerinde sağlanan bu artış sonucunda, ülkemiz çiftçisi yaklaşık 1 milyon ton daha fazla pancar üretecektir.

Bunun yanı sıra, NBŞ ve pancar şekeri ithalatında bugüne kadar uygulanan gümrük vergisi tarifesinde herhangi bir değişiklik yapılmamıştır ve mevcut uygulama aynen devam etmektedir.

Bu Karar ile de, 2003 yılı Temmuz ayından itibaren dost ve kardeş ülke Bosna Hersek ile yapılan Serbest Ticaret Antlaşması kapsamında, sıfır gümrük ile yapılabilen NBŞ ithalatına sınırlama getirilmiş ve 20 bin tonla sınırlandırılmıştır. Böylece belirlenen sınırın üzerindeki ithalatlar için %135 gümrük vergisi uygulanacaktır.

Dolayısıyla NBŞ ithalatını artıracak şekilde Bosna Hersek'e izin verildiği yönündeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Aksine NBŞ ithalatına sınırlama söz konusudur.

Kamuoyunun bilgisine sunulur."