Şanlıurfaspor, Pendikspor maçına hazır

TFF 2. Lig Beyaz Grupta 55 puanla 2. Sırada yer alan Sarı-Yeşilli takım, ligin 31. Haftasında karşılaşacağı Pendikspor maçının hazırlıklarını bugün Tuzla Belediye Stadı’nda yaptığı idmanla tamamladı. Teknik Direktör Ahmet Taşyürek yönetiminde düz koşu ile başlayan antrenman, ısınma hareketleri ile devam etti. 5’e 2 dar alanda pas çalışması yapan ve ardından yarım sahada oyun oynayan Sarı-Yeşilliler, idmanı çıkış çalışmalarıyla noktaladı.

Bu arada sakatlığından dolayı uzun zamandır takımdan ayrı çalışan Artun Akçakın, takımla birlikte bugün çalışmalara katıldı. Takımda, sarı kart cezalısı olan Feridun Kıroğlu’ndan başka eksik bulunmuyor.