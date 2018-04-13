Yeni Başkan Belli Oldu...

Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası (ŞUTSO) seçim süreci tamamlandı. İ.Halil Peltek, Ali Eyyüboğlu’na karşı girdiği yarıştan, 41 meclis üyesinin oyunu alarak Yönetim Kurulu Başkanı seçildi. Ali Eyyüboğlu 38 oy aldı, 1 oy ise geçersiz sayıldı.

ŞUTSO’nun 8 Nisan’da gerçekleştirilen seçimlerinde, komite ve meclis üyelerinin belirlenmesinin ardından ‘Yönetim Kurulu’ ve ‘Meclis Başkanlık Divanı seçimleri de tamamlandı. Buna göre başkan seçilen İ.Halil Peltek’in Yönetim Kurulu şu isimlerden oluştu: Ahmet Oruç, Cevahir Asuman Yazmacı, Cuma Korak, Kadir Kılıçoğlu, Mehmet Çalışkan, Mehmet Yetim, Mehmet Sait Aydın, Mustafa Direkçi Selçuk Karakuş ve Şıh Müslüm Korkmaz.

Oda başkanlığı seçimlerinin ardından Meclis Başkanlığı için seçimine gidilerek ŞUTSO Meclis Başkanı ve Meclis Başkanlık Divanı da belirlendi. Bu seçim yarışında Ahmet Altun ve Mustafa Taş yarıştı. Ahmet Altun 80 oy’un 50'sini aldı ve yeni Meclis Başkanı olarak seçildi. Mustafa Taş ise 30 oy aldı. Meclis Başkanı Ahmet Altun’un Meclis Yardımcılıklarına Kemal Süt ve Vedat Polat seçildi, Kâtip Üye ise Ahmet Sambur oldu.

ŞUTSO Yönetim Kurulu Başkanı İ.Halil Peltek, gerçekleştirilen seçimlerin akabinde yaptığı açıklamada; aylardır yoğun bir tempoda süren seçim çalışmalarının ardından, yüksek bir katılım oranıyla 2018- 2022 dönemini kapsayacak Yönetim Kurulu, Meclis Başkanlığı, TOBB Delegelerini belirlediklerini söyledi.

Başkan İ.Halil Peltek "Hedefimiz, Türkiye ekonomisine vizyon katacak projeleri hayata geçirmek"

Hedeflerinin hem Şanlıurfa hem de Türkiye ekonomisine vizyon katacak projeleri hayata geçirmek olduğunu vurgulayan Başkan İ.Halil Peltek “Bu projeleri önümüzdeki 4 yıllık süreçte de yeni yönetimimiz ve meclisimizle hayata geçirmek için var gücümüzle çalışacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın dedi. Kamuoyunun yeni yönetimden beklentilerinin farkında olduklarını da ifade eden Başkan Peltek Biz bu yola çıkarken mevcut durumu, hedeflerimizi ve kamuoyunun bizden beklentilerini analiz ederek çıktık. Şanlıurfa’mızın ve bölgemizin en güçlü sivil toplum kuruluşlarından olan Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası, ilimize, vizyon katacak projeleri bir bir hayat geçirecek ve tüm beklentileri karşılayacak güçtedir. Yeni dönemde Şanlıurfa’nın potansiyelinden aldığımız güçle, ülkemizin 2023, hedefleri doğrultusunda çalışmalarımızı sürdüreceğiz inşallah.

Bu duygu ve düşüncelerle Şanlıurfa iş dünyasına, Meclisimizin çok değerli üyelerine bizlere duydukları güven ve inançtan dolayı, uzun bir dönem oda yönetiminde bulunan Kayyum Heyeti Başkanı İsmail Demirkol, Kayyum Heyeti Üyeleri Hasan Fehmi Hayırlı, Mehmet Emin Bayaslan ve 2013-2018 döneminde görev yapan tüm Meclis Üyesi arkadaşlarımıza da yaptıkları hizmetlerden dolayı teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

Meclis Başkanı Ahmet Altun “Yeni Hedeflere Ulaşmak İçin Çalışmalara Başlıyoruz”

ŞUTSO Meclis Başkanlığına seçilen Ahmet Altun da seçim sürecinin demokratik bir ortamda ve saygı çerçevesinde gerçekleştiğini söyledi. Şanlıurfa gibi kadim bir şehrin 124 yıllık tarihi olan bir kurumunda görev almanın büyük bir gurur kaynağı olduğunu ifade eden Ahmet Altun şunları kaydetti: “ŞUTSO’da Meclis Üyeliği’ne seçilme onurunu yaşadığım bu süreçte, meclis üyelerimiz tarafından bize Şanlıurfa ekonomisinin güçlü ve başarılı yarınlara yürüyüşünde önemli sorumluluklar tevdi edildi. Bu çatı altında birlik ve beraberlik içerisinde çalışmanın her şeyden önemli olduğu kanaatteyim. Ortak paydası Şanlıurfa olan, kentine sahip çıkan ve kenti için değer üretmek isteyen 80 meclis üyesi arkadaşımızla yeni hedeflere ulaşmak için çalışmalara başlıyoruz” dedi.

Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın İ.Halil Peltek liderliğinde Şanlıurfa’mızı çok daha güçlü yarınlara taşıyacağımıza yürekten inanıyorum” diyen Meclis Başkanı Altun konuşmasına şöyle devam etti: “Bu değerli meclisin çalışmalarına destek olmak, ŞUTSO Meclis Divanı olarak bizlerin de öncelikli hedefi olacak. İnşallah meclisimiz, yeni dönemde yaklaşık 10 bin ŞTSO üyesinin sesinin en iyi şekilde duyulacağı, şehir için hizmet üreten bir kurum olarak çalışmaya devam edecektir. Bu vesileyle 19 ay görev yapan Kayyum Heyeti Başkanı İsmail Demirkol, Kayyum Heyeti Üyeleri Hasan Fehmi Hayırlı, Mehmet Emin Bayaslan ve bir önceki dönemde görev yapan Meclis Divanımızın değerli üyelerine, şükranlarımı sunuyor, 2018-2022 döneminin Odamıza, Şanlıurfa’mıza ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum.”