Memur-Sen, Mart Ayı Açlık ve Yoksulluk Rakamlarını Açıkladı

Memur-Sen Konfederasyonu tarafından her ay düzenli olarak yapılan açlık-yoksulluk araştırmasına göre Mart ayında Türkiye’deki 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı bin 871 TL, yoksulluk sınırı ise 5 bin 229 TL olarak tespit edildi.

Yapılan araştırmaya göre Mart ayında Şubat ayına göre gıda madde fiyatlarında ortalama yüzde 2,20’lik bir artış yaşandı. Mart ayında göze çarpan en büyük artışlar yüzde 54,57 artışla karnabahar, yüzde 23,40 artışla sivri biber, yüzde 17,18 artışla mandalina, yüzde 11,34 artışla bebek maması; en çok göze çarpan düşüşler ise yüzde 13,42 azalışla salatalık, yüzde 5,80 azalışla kabak, yüzde 5,05 azalışla taze fasulye madde fiyatlarında yaşandı.

Aydınlanma madde fiyatında ise Mart ayında Şubat ayına göre herhangi bir değişim gözlemlenmedi.

Eğitim ve Ulaşım Madde Fiyatlarında Artış Yaşandı

Eğitim-kültür madde fiyatlarında yüzde 1,11’lik bir artış oldu. Eğitim-kültür madde fiyatlarında Şubat ayına göre değişimin yüzde 8,09 artışla yurt dışı bir hafta ve daha fazla süreli turlar, yüzde 5,61 artışla oyun konsolu madde fiyatlarında olduğu gözlendi. Bununla birlikte eğitim-kültür madde fiyatlarında yüzde 2,77 azalışla okul kitapları, yüzde 1,16 azalışla fotoğraf makinesi madde fiyatlarında düşüş olduğu tespit edildi.

Ulaşım madde fiyatlarında yüzde 0,10’luk bir artış olduğu belirlendi. Şubat ayına göre en göze çarpan değişimlerin yüzde 1,72 artışla mazot fiyatlarında olduğu gözlendi. Bununla birlikte ulaşım madde fiyatlarında yüzde 2,54 azalışla lpg dolum ücreti madde fiyatlarında düşüş gözlemlendi.

Mart ayında Şubat ayına göre sağlık madde fiyatlarında ortalama değişim yüzde 1,03’lük bir artış olarak gözlenirken, en göze çarpan değişimlerin yüzde 1,97 artışla derece madde fiyatlarında olduğu gözlendi. Bununla birlikte sağlık madde fiyatlarında Şubat ayına göre yüzde 0,1 azalışla uzman doktor muayene ücreti madde fiyatında düşüş gözlemlendi.

Isınma Fiyatlarında Düşüş Yaşandı

Mart ayında Şubat ayına göre ısınma madde fiyatlarında ortalama yüzde 0,17’lik bir düşüş gözlenirken; Mart ayında Şubat ayına göre barınma madde fiyatlarında yüzde 0,73’lük bir artış oldu.

Mart ayında Şubat ayına göre giyim fiyatlarında ise ortalama yüzde 0,35’lik bir artış gözlendi. Giyim madde fiyatlarında Şubat ayına göre en göze çarpan değişim yüzde 4,17 artışla kadın ceketi, yüzde 4,03 artışla etek madde fiyatlarında oldu. Bununla birlikte giyim madde fiyatlarında Şubat ayına göre yüzde 6,27 azalışla erkek kazağı, yüzde 5,97 azalışla kadın kabanı, yüzde 5,75 azalışla erkek botu madde fiyatlarında düşüş gözlemlendi.

Çevre ve su madde fiyatlarında yüzde 0,93’lük bir artış yaşandı. Çevre ve su madde fiyatlarında Şubat ayına göre en göze çarpan değişimin yüzde 2,21 artışla badana ve boya malzemeleri madde fiyatlarında olduğu gözlendi.

Mart ayında Şubat ayına göre haberleşme madde fiyatlarında ortalama değişim yüzde 0,24’lük bir artış olarak yansıdı. Haberleşme madde fiyatlarında Şubat ayına göre en göze çarpan değişimlerin yüzde 1,34 artışla telefon yedek parçaları madde fiyatlarında olduğu gözlendi.

Kişisel temizlik ve bakım madde fiyatlarında yüzde 0,12’lik bir artış gözlendi. Kişisel temizlik ve bakım madde fiyatlarında Şubat ayına göre en göze çarpan değişimin yüzde 4,04 artışla traş malzemeleri madde fiyatlarında olduğu tespit edildi. Bununla birlikte kişisel temizlik ve bakım madde fiyatlarında Şubat ayına göre yüzde 4,22 azalışla makyaj malzemeleri madde fiyatında düşüş gözlemlendi.