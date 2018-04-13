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Bu haber 13 Nisan 2018 20:06:41 Tarihinde eklenmiştir.

Büyükelçi Önen’den Mirac Gecesi mesajı

“İslam ülkelerindeki şiddet ve zulmün son bulmasına vesile olsun”

Büyükelçi Önen’den Mirac Gecesi mesajı

Türkiye’nin Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) Pekin Büyükelçisi Abdülkadir Emin Önen, Mirac Gecesi dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Büyükelçi Önen mesajında, mirac gecesinin birlik ve beraberliğimize, İslam ülkelerindeki şiddet ve zulmün son bulmasına, huzur ve barışa vesile olması dileğinde bulundu.
 

5 vakit namaz, Cenab-ı Allah'ın bize miraç hediyesidir

Miraç olayının Hadis-i Şeriflerle sabit olan Peygamber Efendimizin mucizelerinden biri olduğunu belirten ÇHC Pekin Büyükelçisi Abdülkadir Emin Önen, “Bilindiği gibi, Mirac Gecesi Recebin 27. gecesidir. İsra suresinin ilk âyet-i kerimesinde de bildirilmektedir. 13 Nisan 2018 Cuma gününü 14 Nisan 2018 Cumartesi gününe bağlayan gece Mirac gecesidir. Resulullah efendimizin göklere çıkarıldığı, bilinmeyen yerlere götürüldüğü gecedir. Mirac, Peygamberimizin (sallahü aleyhi vesellem) yüce makamlara yaptığı ulvi bir yolculuktur. Bu gecede Hz. Peygamber (sallahü aleyhi vesellem) ilahi davete icabet ederek, Cebrail ile birlikte önce Mescid-i Aksa'ya, daha sonra semalara ve 'Sidretül-Münteha' denilen yüce makama çıkarılmış ve kendisine melekut âleminin sırları gösterilmiştir. Diğer Peygamberlerin mucizelerinde olduğu gibi miraç hadisesi de insanoğlunun ufkunu açan ve ona ileride insanlık için maddi ve manevi açılım ve hizmetler gösteren bir mucize ve ilham kaynağıdır” dedi.
 
 
5 vakit namazın miraç gecesinde farz kılınmış olduğunu belirten Büyükelçi Emin Önen, “Hz. Peygamber'in ümmetine bahşedilen ilahi bir hediyedir. Dolayısıyla namaz, ibadet olarak dinimizin ilk emri, dinin direği, imanın göstergesi ve amellerin Allah'a en sevimli olanıdır. Miraç Gecesi, ilahi rahmete erişmek ve kulluk bilinci ile ibadet, dua ve niyazda bulunmak için müminlere bir fırsat vesilesidir. Bu sebeple, hata ve günahlarımızdan pişmanlık duyarak kendimiz, ülkemiz ve İslam aleminin huzuru için dua ve niyazda bulunalım. Cenab-ı Allah’ın bize miraç hediyesi olan beş vakit namaz ibadetimize önemle sahip çıkalım. Namazın bizler için Cenab-ı Allah ile manevi bir bağlantı vasıtası ve bir nevi mirac olduğunu unutmayalım. Bu münasebetle değerli hemşehrilerimizin, bütün halkımızın, İslam âleminin Mirac Gecesini ve üç aylarını tebrik ediyor, bu gecenin İslam aleminin birlik ve beraberliğine, çevremizde cereyan eden savaş, şiddet ve zulmün son bulmasına, huzur ve barışın oluşmasına vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyoruz” diyerek İslam aleminin ve Şanlıurfalı hemşehrilerinin mübarek Mirac Gecisini tebrik ettiğini ve hayırlara vesile olmasını dilediğini belirtti.
 

Her sorumluluk bir emanettir

Büyükelçi Önen, açıklamalarına şöyle devam etti;
“Tarih boyunca farklılıkları zenginlik olarak kabul etmiş bir medeniyetin mensupları olarak birbirimize her zamankinden daha çok hoşgörü göstermeliyiz. Birbirimizle daha çok konuşmalıyız, daha çok dinlemeliyiz, daha çok anlamaya çalışmalıyız. Bu mübarek gecenin dünyamızı aydınlatmasını, yüreklerimize ebedi bir diriliş ve sonsuz bir huzur getirmesini diliyoruz. Miraç, bir arınma ve Allah'a yükseliştir. Allah'a yükselmenin yolu ise; heva ve heveslerinden, hırs ve intikam duygularından, öfke ve gazaptan, kibir ve gururdan vazgeçerek Allah'ın yoluna girmektir. Bugün miracın yücelme ve yükselme anlamlarını dikkate alarak bireyin, toplumun ve bütün insanlığın maddi-manevi yükselişi üzerinde yeniden düşünmeliyiz. Bakara suresinin son ayetlerinde Rabbimiz bizlere yüksek sorumluluklarımızı ve zaaflarımızı birlikte hatırlatmaktadır. Her sorumluluk bir emanettir ve emaneti omuzlarında taşıyan her insan, her türlü kin ve öfkeden, haset ve fesattan, gurur ve kibirden uzak durarak bütün insanlara hatta bütün mahlûkata karşı mütevazı ve alçak gönüllü olmak zorundadır. Zira Sevgili Peygamberimiz Hz.Muhammed’in ifadesiyle tevazu yüceltir, kibir düşürür, gurur aldatır, haset bitirir. Nefsimizin ölümcül zaafları bizi her türlü miraçtan, yüceliş ve yükselişten alıkoyar. Yeryüzünün bütün canlılarına olduğu gibi yaratılmışların en seçkini ve şereflisi olan insana hürmet etmeye, insanın ve bütün canlıların hukukunu korumaya mecbur ve mahkûmuz. İdrak edeceğimiz Miraç Kandilinin bütün yaratılmışlara, yediden yetmişe bütün milletimize, İslam ümmetine ve tüm insanlığa hayır, huzur ve mutluluk getirmesini diliyor, bütün müminlerin bu aydınlık gecelerini tebrik ediyoruz” diye konuştu.
 

Miraç olayı

 
Hadis-i Şeriflerle sabit olan Peygamber Efendimizin mucizelerinden biridir. Resulullah efendimizin göklere çıkarıldığı, bilinmeyen yerlere götürüldüğü gecedir.
 
Mirac, aklın bittiği, imanın başladığı yerdir. Recebin 27. gecesidir. İsra suresinin ilk âyet-i kerimesinde de bildirilmektedir. Sevgili Peygamberimizin yüce makamlara yaptığı ulvi bir yolculuktur. Bu gecede Hz. Peygamber Efendimiz ilahi davete icabet ederek, Cebrail ile birlikte önce Mescid-i Aksa'ya, daha sonra semalara ve 'Sidretül-Münteha' denilen yüce makama çıkarılmış ve kendisine melekut aleminin sırları gösterilmiştir. Diğer Peygamberlerin mucizelerinde olduğu gibi miraç hadisesi de insanoğlunun ufkunu açan ve ona ileride insanlık için maddi ve manevi açılım ve hizmetler gösteren bir mucize ve ilham kaynağıdır.
 
 
 
Beş vakit namaz miraç gecesinde farz kılınmış olup, Sevgili Peygamberimizin ümmetine bahşedilen ilahi bir hediyedir. Dolayısıyla namaz, ibadet olarak dinimizin ilk emri, dinin direği, imanın göstergesi ve amellerin Allah'a en sevimli olanıdır. Üç ayların ilki olan Recep ayının 27. gecesine tekabül eden Miraç Gecesi, ilahi rahmete erişmek ve kulluk bilinci ile ibadet, dua ve niyazda bulunmak için müminlere bir fırsat vesilesidir.
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