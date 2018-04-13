Yavuz'dan , Miraç Kandili Mesajı

Yavuz mesajında şunlara yer verdi:"Manevi duyguların üst seviyelere yükseldiği bu kutsal gecede, yapılacak tüm duaların kabul olmasını diliyorum. Miraç Kandili Allah’ın insanlara lütuf ve inayetinin bol bol ihsan edildiği özel bir gecedir. Miraç, Sevgili Peygamberimizin yaptığı mukaddes ve manevi bir yolculuktur. Miraç, varlığın özüne ve anlamına bir yolculuktur. Çünkü Miracın özünde her türlü kötülükten arınma, insanlığın yararına değerler üretme, fedakârlık, yüce mertebelere erişmek vardır. Bu mübarek gecenin hürmetine Allah bize de doğru yolda yürümeyi, her zaman İslam'a hizmet etmeyi nasip etsin. Bu duygu ve düşüncelerle Şanlıurfalı hemşerilerimin ve bütün İslam aleminin mübarek Miraç Kandilini tebrik eder; aramızdaki sevgi ve kardeşlik duygularının artmasına, birlik ve beraberliğimizin pekişmesine vesile olması temennisiyle saygı ve selamlarımı sunarım”