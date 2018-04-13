“Hainler en kısa sürede Suriye’den temizlenecek”

Yoğun meclis programından arta kalan zamanlarını memleketi Şanlıurfa’da geçiren, seçim bölgesini karış karış gezerek halkla buluşan Av. Yılmaztekin, bu kez Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba’ya seçim bölgesi Harran ve Akçakale’de eşlik etti. Yılmaztekin, halkın tüm beklentileri hakkında Bakan Fakıbaba’ya bilgi verdi.Sevgi gösterileri ile karşılandığı seçim bölgesi Akçakale’de, halkla kucaklaşan, sorunlarını, beklentilerini ve önerilerini dinleyen Milletvekili Yılmaztekin’e özellikle gençlerin tezahüratları dikkatleri çekti.Yılmaztekin, burada verdiği mesajlarda gündeme ilişkin konulara dikkati çekerek, öncelikle Suriye’de yaşanan olaylara değindi. ABD ve işbirlikçi ülkelere adeta ver yansın eden Yılmaztekin, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan bu konudaki kararlılığını dile getirmiştir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bu çapulculara pabuç bırakmayacaktır. Bu milletin, bu ümmetin başından Cumhurbaşkanımızı eksik etmesin. Dedi ki ; Afrin’i dolaştık sıra Telabyad’ta, Afrin’i bitirdik Alahın izniyle. Münbiç’ten önce Telabyad’ta yanı başımızda Aynularab’ta Türkmenin, Müslüman Kürdün ve Arabın yurdu Telabyad’da Aynularab’ta bir terör oluşumuna kesinlikle müsaade etmeyeceğimizi bildirdik defalarca. Sağ olsun Allah onu daim etsin, onu bu milletin bu ümmetin başından eksik etmesin. Defalarca bu husustan bahsetti. Dedi ki yanı başımızda Telabyad’ta, sınırlılarımızın boyunca bizi işgale hazır halde bekleyen teröristlere, soysuz it sürülerine müsaade etmeyeceğiz.”Milletvekili Yılmaztekin, “Suriye bu hainlerden en kısa sürede temizlenecektir. Suçsuz günahsız insanlara, küçük bebeklere kimyasal silah kullanmak hangi insanlıkla bağdaşır. Bunların insan olduğundan söz etmek mümkün müdür? Recep Tayyip Erdoğan buna sessiz kalır mı ?” diye konuştu.Milletvekili Yılmaztekin; “Hemen yanı başımızda PYD, PKK ve bunlara destek veren ABD ve İşbirlikçi ülkelerin ülkemize karşı yürüttüğü politikalar ülkemizin bölünmesi için atılan adımlardır. Sayın Cumhurbaşkanımız bunlara asla papuç bırakmayacaktır. Türkiye Cumhuriyeti devletimiz her daim güçlüdür. Bu mücadeleden de da güçlü bir şekilde çıkacaktır” dedi.Türkiye’nin Fırat Kalkanı’nı Harekâtından anlının akı ile çıktığını, Zeytindalı Harekatı’nda da aynı başarının sergilendiğini vurgulayan gençliğin ağabeyi Milletvekili Yılmaztekin, Afrin’de 4123 teröristin etkisiz hale getirildiğini, Kuzey Irak'ta 337 teröristin etkisiz hale getirildiğini vurguladı.Akçakale’nin nüfusundan fazla Suriyeli misafir ağırladığını bildiren Av. Kemalettin Yılmaztekin, Fırat Kalkanı’ndan sonra 160 bin Suriyelinin geri döndüğünü, Afrin’e de dönüşlerin sağlanacağını kaydetti. Suriye toprakları güvenli hale gelinceye kadar Suriyeli misafirleri ağırlamaya devem edeceklerini anlatan Milletvekili Yılmaztekin, bu konuda misafirperverlik örneği veren hemşerilerine de teşekkür etti.