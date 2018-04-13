Fırıncılar Odası, ‘Zam Demek Doğru Değil’

Ekmek fiyatlarının artması ile vatandaşların tepkilerinin yükselmesi sonucu açıklama yapma zorunluluğu hisseden Fırıncılar Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Emin Karaatlı açıklamalarda bulundu.Gramjla Beraber Kalite de YükseldiEkmek fiyatlarının yükselmesini zam olarak değerlendirmiyoruz diyen Karaatlı, “Ekmeğin gramajını ile beraber kalitesini de yükselttik. %5lik bir fiyat artışı ile daha kaliteli ekmekler üretiyoruz” yorumunda bulundu.Zam Demek Doğru DeğilEkmek fiyatlarının daha ilk günden tepki çekmesinin ardından basın açıklaması düzenleyen Fırıncılar Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Emin Karaatlı; “Zam demek doğru değil. Biz gramaj ve fiyat ayarlaması yaptık” dedi.Çok Cüzzi Bir ZamYapılan zammın çok cüzzi bir miktar olduğunu dile getiren Karraatlı; “Yapılan zam %5 ile 6 arası bir zam. Bu zam gözle görülür bir zam fakat biz ekmeğin kalite ve gramajında da artışlar yaptık” dedi.Karaatlı vatandaşımızın içi rahat olsun diyerek şu açıklamalarına şu şekilde devam etti;“Urfa’da kaliteli ekmeğin üretilmesi için çalışmaların yapılması gerekiyordu. Bizler de yönetim kurulu olarak bu araştırmaların sonunda 180 gram ekmeğin 90 Kr olmasına karar verdik.Biz özel tüketim maddesi değil, temel gıda maddesi olan ekmeği üretiyoruz. Burada ince eleyip sık dokumamız lazım. Biz Yönetim kurulu olarak çok iyi düşündük, iyi karar vermeye çalıştık.”Halkımızda Tevazu Göstermelerini İstiyoruzAçıklamalarını sürdüren Fırıncılar Odası Başkanı Mehmet emin Karaatlı; “Fiyatların piyasaya oturması, arz edilmesi belli bir zaman alacaktır. Gerek esnafımızdan gerek halkımızdan tevazu göstermelerini, sağ duyulu hareket etmelerini rica ediyoruz”Kalite Sadece Ekmekte ArtmıyorEkmek gramajlarının artması ile kaliteyi arttırdıklarını ifade eden Karaatlı, sadece ekmeklerin değil fırınların da kalitesini arttırmamız gerektiğini düşünerek çalışmalara başladık dedi. Fırınların fiziki açıdan iyi sağlık açısından da üst seviyelerde olacağını söyleyen Karaatlı; “Ekmeklerin hijyen ve sağlık açısından daha iyi olması için fırınlarımızda tadilata başladık. Büyükşehir Belediyesi ve Gap İdaresi ile birlikte ortak bir sözleşme imzalayarak fırınlardaki tadilatımızı gündeme getirdik.” diyerek basın toplantısını sonlandırdı.