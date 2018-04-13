Urfa Ekmeğinde Gramaj düşük Fiyat Yüksek, Antep'te Tam Tersi

Ekmek Fiyatları Neden Arttı?

Aynı Ekmek Antep’te 70 Kuruş

Urfa’da Pişirme Parası Yok

Urfa’da da Pişirme Ücreti Alınsın

Nisan aynın ortalarında ekmek fiyatlarına zam geleceğini duyuran Şanlıurfa Fırıncılar Odası, zamlı ekmek fiyatlarını dünden itibaren uygulamaya soktu.Yeni fiyatlardan sonra vatandaş sorgulamaya başladı. Her şeyin zamanlandığını dile getiren vatandaş; “Birçok yerden zam yiyoruz. Ekmeğe neden zam yapılıyor. Fakir fukaranın yiyeceği bir ekmek vardı, onun da fiyatı arttı” dedi.Urfa’da 180 gr tırnaklı ekmeğin 90 kuruş olmasından sonra, Antep’te 200 gramlık ekmeğin 70 kuruştan satılmasına Urfalılar isyan etti.Bu fiyat farkı birçok kesimi kızdırsa da Antep’te daha yüksek gramajlı ekmeğin daha ucuz fiyata satılmasının sebebi belli.Antep’te daha yüksek gramajlı ekmeğin daha ucuz fiyata satılmasının sebebi, Antep’te tepsi, tava, sebze közleme gibi pişirme işlemleri belirli bir ücret karşılığında yapılıyor.Bu durum Urfa’da ise tam tersi, ekmek aldığımız fırında dilediğimiz kadar pişirim yapabiliyoruz. Hal böyle olunca Urfa fırıncıları da ekmeğin fiyatının normal olduğunu, pişirme parası almadıkları için kazançlarının ekmek fiyatları üzerinden değerlendirildiğini dile getirdi.Urfa’da pişirme parası talep etmeyen fırıncıların ekmek fiyatlarından dert yakınan vatandaşlara; “yemeklerinizi ücretle pişirdiğimiz takdirde ekmek fiyatları yükselmez. Urfa’da da pişirmeden ücret alsınlar” yorumunda bulundu.Fırıncıların ekmek fiyatları için sunduğu çözüm Urfalılara cazip gelir mi bilinmez fakat bu durum özellikle yaz aylarında ekmekten çok tepsi, tava, közleme işleriyle daha fazla uğraşan fırıncıların işine gelecek cinsten.