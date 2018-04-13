Urfa'ya Getirip,Hacı Yaptılar!

Kahramanmaraş’ta bir turizm firmasıyla umreye gitmek için anlaşan 68 kişi, kutsal topraklar için yola çıkartılıp Balıkgöle’e götürüldü.Şener Şen ve İlyas Salman’ın Banker Bilo filmi bir kez daha gerçek oldu. 68 kişiden oluşan umre grubu, kendilerini kutsal topraklara götürmesi için kişi başı 690 dolar karşılığında bir turizm acentesiyle anlaşırlar. 68 kişilik kafile, kendilerini Suudi Arabistan’a götürecek olan firmanın otobüsüyle Elbistan ilçesinden yola çıkarlar. Ancak turizm acentesi, 68 kişilik umre kafilesini Şanlıurfa’nın Balıklıgöl ilçesine götürür. Dolandırıldıklarını anlayan umre kafilesi, polis ekiplerine konu hakkında bilgi verdi. Dolandırılan 68 kişilik umre kafilesi, umre seferi için anlaşmış oldukları turizm acentesinden şikayetçi oldular.Dolandırılan yolculardan Mehmet Kılıç yaptığı açıklamada ”Firma yetkililerinin kendilerini Kayseri’den uçağa bindirileceklerini söyleyerek bizi otobüse aldılar. Otobüse bindirdikten sonra Şanlıurfa’da Balıklı Göl’ü gezdireceklerini söylediler. Akşam olduğunda bizi götüremeyeceklerini belirtip Elbistan’a geri getirdiler.” dedi./Hürriyet