Bakanın Urfa Programı Netleşti!

11.00 Harran Üniversitesi "Yeni Dünyada Türkiye'nin Yeri" Konferansı (Yer: Harran Üniversitesi)
14.00 Şanlıurfa Kültür Turizm Çalıştayı (Nevali Otel)
16.15 Türkçe Öğrenen Suriyeli Öğrencilere 1000 Adet Hikaye Seti Dağıtım Töreni (Yer: Karaköprü Ali Baba İlkokulu)
17.00 Büyükşehir Belediyesinin Düzenlediği Kale Eteği, Kızılkoyun,
Dergah ve Çevresi Toplu Açılış Töreni (Yer: Balıklıgöl)
19.30 Ak Parti İl Danışma Toplantısı (Yer: Gaptem)
14 NİSAN 2018 CUMARTESİ
08.00 GTHB A. Eşref Fakıbaba'yı Uğurlama
10.30 Göbeklitepe İnceleme ve Basın Açıklaması (Yer: Göbeklitepe)
12.00 Şanlıurfa Müzesi Ziyareti
14.00 Rızvaniye El Sanatları Küliiyesi Ziyareti ve Çarşı Esnafı ile
Vatandaş Buluşması
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