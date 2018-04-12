Bakanın Urfa Programı Netleşti!

Bu haber 12 Nisan 2018 20:23:48 Tarihinde eklenmiştir.

11.00 Harran Üniversitesi "Yeni Dünyada Türkiye'nin Yeri" Konferansı (Yer: Harran Üniversitesi)14.00 Şanlıurfa Kültür Turizm Çalıştayı (Nevali Otel)16.15 Türkçe Öğrenen Suriyeli Öğrencilere 1000 Adet Hikaye Seti Dağıtım Töreni (Yer: Karaköprü Ali Baba İlkokulu)17.00 Büyükşehir Belediyesinin Düzenlediği Kale Eteği, Kızılkoyun,Dergah ve Çevresi Toplu Açılış Töreni (Yer: Balıklıgöl)19.30 Ak Parti İl Danışma Toplantısı (Yer: Gaptem)08.00 GTHB A. Eşref Fakıbaba'yı Uğurlama10.30 Göbeklitepe İnceleme ve Basın Açıklaması (Yer: Göbeklitepe)12.00 Şanlıurfa Müzesi Ziyareti14.00 Rızvaniye El Sanatları Küliiyesi Ziyareti ve Çarşı Esnafı ileVatandaş Buluşması