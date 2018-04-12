Urfalı Babada Seslendirmişti,Narda Afrika'nın

2014 yılında yayınladıkları "Narda Afrika" adlı albümleriyle müzik dünyasına merhaba diyen Rock Müzik grubu Narda Afrika, daha önce Müslüm Gürses'in de seslendirdiği, sözleri Murathan Mungan'a, müziği Sunay Özgür'e ait olan "Nilüfer" adlı esere farklı ve kendilerine özgü bir yorum katarak müzikseverlerin karşısına çıkıyor.



Şarkının düzenlemesi, grubun aynı zamanda solisti olan Barış Başarol tarafından yapıldı. Klibi, Koray Erçelebi yönetmenliğinde çekildi ve Beril Tangünay oyuncu olarak rol aldı.



Narda Afrika'nın "Nilüfer" eseri ve klibi 10 Nisan'dan itibaren, tüm dijital platformlarda ve müzik kanallarında Esen Müzik etiketi ile dinleyicilerin beğenisine sunuldu…