Urfa'ya Güzel Haber,Sona Gelindi!

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin’in girişimleriyle proje ve ihale çalışmaları tamamlanarak inşaatına başlanan Şanlıurfa Çocuk ve Gençlik Kütüphanesi, Çamlık caddesi üzerine inşa edilecek köprü kütüphane ile İl Halk Kütüphanesine bağlanacak. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü koordinesinde devam eden çalışmalar son aşamaya geldi.Şanlıurfa müzesinin taşınmasıyla boşalan eski müze binası tadil edilerek Çocuk ve Gençlik Kütüphanesine dönüştürülüyor. Baştanbaşa yenilenen ve modern bir görünüme kavuşan İl Halk Kütüphanesi, önümüzdeki günlerde ihaleye çıkacak olan köprü kütüphane ile Çocuk ve Gençlik Kütüphanesi ile birleştirilerek bölge tamamen bir kültür adası haline gelecek.Çocuk ve gençlere okuma alışkanlığı kazandırma, kitaplarla iç içe bir sosyal alan oluşturma temasıyla hazırlanan projeyle ilgili bilgi veren Vali Abdullah Erin, “Şanlıurfa’ya kazandırdığımız bu kütüphane, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın yaptığı araştırmalar, çocuk ve gençlerin talepleri dikkate alınarak hazırlanmış bir projedir. Çocuk ve gençlere kitaplarla iç içe olacakları, kitapları okumak için heyecanlanacakları özellikler taşıyor. Bu projemizin hizmete girmesiyle eğitim çağındaki çocuk ve gençlerimiz kütüphaneden çıkmak istemeyecek. Medeniyetlerin doğduğu bu şehrin çocuk ve gençlerinin ilmi çalışmalara yönlendirildiği takdirde büyük başarılara imza atacağından şüphemiz yok. Çünkü Şanlıurfa geçmişten günümüze bir ilim ve irfan yuvası olmuştur. Okuma, araştırma ve öğrenme aşkıyla yanıp tutuşan Harranlı bilim adamlarının, kitap okurken uyumamak için saçlarından kendilerini duvara bağladığını okuyoruz. Öyle bir okuma aşkıyla kitaba sarılan Harran’da yetişen alimlerimizin eserleri, bugünkü modern tıbbın, astronominin, felsefenin temelini oluşturmuşsa, bugünkü gençlerimize de imkân verildiği takdirde geleceğe ışık tutacak çalışmalara imza atabileceklerine inanıyorum” dedi.Şanlıurfa’nın başta eğitim olmak üzere, sanayi, sağlık, tarım ve ulaşım yatırımlarıyla en parlak dönemlerini yaşadığını ifade eden Vali Erin, “Hangi alana ne kadar yatırım yaparsanız yapın, eğitime önem vermezseniz hepsi boşa gider düşüncesiyle Şanlıurfa’da en önce eğitim altyapısı sorununu çözmeye yöneldik. Bu amaçla 2017 yatırım programımıza ilave 500 milyon TL ek ödenek almıştık. 2018 yatırım programında bulunanlarla birlikte şu anda yaklaşık 154 okulumuzun inşaatı devam ediyor. 2019 yılına kadar ilimiz genelinde ikili eğitim sistemini sonlandırmayı amaçlıyoruz. Bunun yanında Kültür ve Turizm Bakanlığımızın desteği ile ilimize bölgenin en büyük ve modern kütüphane kompleksini kazandırmış olacağız. Eski müze binası, İl Halk Kütüphanesi binası ve her iki bina arasında kalan yol üzerine inşa edilecek, iki kütüphaneyi birbirine bağlayacak olan köprü kütüphane ile Şanlıurfa çok önemli bir kültürel alana kavuşmuş olacak. Bu yatırımların ilimize kazandırılmasına vesile olan başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a, Başbakanımıza, Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Prof. Dr. Numan Kurtulmuş’a, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanımız Sayın Ahmet Eşref Fakıbaba’ya ve milletvekillerimize teşekkür ediyorum. Şanlıurfa’mıza hayırlı, uğurlu olsun” diye konuştu.Haliliye ilçesinde yer alan eski müze binasının tadil edilmesiyle oluşturulacak olan Şanlıurfa Çocuk ve Gençlik Kütüphanesi, 2000 metrekare kapalı alan, 1000 metrekare çocuk oyun alanı ve 136 metrekare açık teras kafeteryaya sahip. Çocuk ve gençlerin kütüphane ihtiyaçlarını karşılamanın yanında kültür, sanat, eğitim, eğlence ve sosyal aktivitelere de imkan tanıyan kütüphane bünyesinde 60 kişilik cep sineması, 153 metrekarelik çocuk okuma bölümü, içerisinde bilardo, playstation, langırt, masa tenisi gibi oyun araçlarının bulunacağı 123 metrekarelik oyun bölümü, 110 kişilik konferans salonu, fuaye ve sergi salonu, müzik odası, karaoke odası, okuma ve araştırma salonları, kışlık ve yazlık kafeterya, atölyeler, etkinlik odası gibi alanlara sahip olacak.Çocuk ve gençlerin ayrılmak istemeyecekleri güvenli bir eğitim ve sosyalleşme alanı olarak tasarlanan Şanlıurfa Çocuk ve Gençlik Kütüphanesinde ayrıca 1000 metrekare açık çocuk oyun alanı ile 500 metrekare etkinlik bahçesi yer alacak. Ocak 2018’de inşaatına başlanan ve 1 Ekim 2018 tarihinde tamamlanması öngörülen proje, 2 milyon 60 bin 890 TL bedelle ihale edildi.Geçtiğimiz yıl tadilatına başlanan İl Halk Kütüphanesinde ise çalışmalar son aşamaya geldi. Dış cephe iyileştirmesi tamamlanan ve iç tefrişatı sorunsuz şekilde devam eden İl Halk Kütüphanesi, diğer bir proje olan köprü kütüphaneyle Çocuk ve Gençlik Kütüphanesine bağlanacak.Her iki kütüphaneyi birbirine bağlayan, 50 öğrenci ve 5 bin kitap kapasiteli köprü kütüphane, daha ileri seviyede okuma imkânı sağlamak üzere tasarlandı. Köprü kütüphanenin okuma salonları, göz yorgunluğunu almak üzere yeşile bakan galeri boşluklarına sahip olacak. Kütüphane cephesi ise kitap şeklinde kompozit paneller üzerine edebi eser isimleri yazılarak şekillendirilecek. Proje aşaması tamamlanan köprü kütüphane, önümüzdeki günlerde ihaleye çıkacak.